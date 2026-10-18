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Fransa'da Göstericiler Yağmacılıkla Suçlanırken Fransız Polisinin Hırsızlık Yaptığı Anlar Kameraya Yansıdı

Fransa'da Göstericiler Yağmacılıkla Suçlanırken Fransız Polisinin Hırsızlık Yaptığı Anlar Kameraya Yansıdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 22:26
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Fransa’da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki bozulmaya karşı düzenlenen protestolar, ülke genelinde şiddet olaylarına sahne oldu. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gösteriler sırasında 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını, 600’ü aşkın polis memurunun yaralandığını bildirdi. Limoges kentinde 143 yıllık belediye binası kundaklanırken Paris, Lille, Marsilya, Strazburg ve Bordeaux’da da olaylar yaşandı.

Lüks mağazalara giren eylemcilerin görüntüleri eleştirilirken polislerin hırsızlık yaptığı anların kameralara yansıması daha büyük bir tartışma yarattı.

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Polislerin hırsızlık yaptığı anlar sosyal medyada da yayıldı.

Gözaltılar 2000'i aştı.

Gözaltılar 2000'i aştı.

Fransa'da göstericilere polisin müdahalesi sertleşirken gözaltındaki kişi sayısı iki bini aştı. Gösteriler tüm sert müdahalelere rağmen azalmış değil, katılımcılar da giderek artıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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