Fransa'da Göstericiler Yağmacılıkla Suçlanırken Fransız Polisinin Hırsızlık Yaptığı Anlar Kameraya Yansıdı

Fransa’da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki bozulmaya karşı düzenlenen protestolar, ülke genelinde şiddet olaylarına sahne oldu. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gösteriler sırasında 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını, 600’ü aşkın polis memurunun yaralandığını bildirdi. Limoges kentinde 143 yıllık belediye binası kundaklanırken Paris, Lille, Marsilya, Strazburg ve Bordeaux’da da olaylar yaşandı.

Lüks mağazalara giren eylemcilerin görüntüleri eleştirilirken polislerin hırsızlık yaptığı anların kameralara yansıması daha büyük bir tartışma yarattı.