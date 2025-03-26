Ev Hapsindeki İsmail Saymaz’dan Röportaj: “Ekrem İmamoğlu ile Emniyet’te Göz Göze Geldik”
Ev Hapsindeki İsmail Saymaz’dan Röportaj: “Ekrem İmamoğlu ile Emniyet’te Göz Göze Geldik”
Geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.
Oda TV’den Can Özçelik’e konuşan İsmail Saymaz, emniyette ve sonraki süreçte yaşadıklarını anlattı.
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Gazeteci İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
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Ev hapsinde bulunan İsmail Saymaz Oda TV’den Can Özçelik’e açıklamalarda bulundu.
İsmail Saymaz telefonuna el koyulduğu için sosyal medyaya giremediğini de ifade etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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