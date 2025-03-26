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Ev Hapsindeki İsmail Saymaz’dan Röportaj: “Ekrem İmamoğlu ile Emniyet’te Göz Göze Geldik”

Ev Hapsindeki İsmail Saymaz’dan Röportaj: “Ekrem İmamoğlu ile Emniyet’te Göz Göze Geldik”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2025 - 22:48 Son Güncelleme: 26.03.2025 - 22:52

Geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Oda TV’den Can Özçelik’e konuşan İsmail Saymaz, emniyette ve sonraki süreçte yaşadıklarını anlattı.

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Gazeteci İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Daha önce pasaportuna el konulan İsmail Saymaz, 2013'teki Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek' ile suçlandı.

İsmail Saymaz, Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz ile ilgili yaptığı haberle ödül almıştı.

Ev hapsinde bulunan İsmail Saymaz Oda TV’den Can Özçelik’e açıklamalarda bulundu.

Ev hapsinde bulunan İsmail Saymaz Oda TV’den Can Özçelik’e açıklamalarda bulundu.

Gözaltına Ekrem İmamoğlu ile karşılaştıklarını ifade eden İmamoğlu, “Emniyet içerisinde Ekrem İmamoğlu ile karşılaştık. Göz göze geldik. Önce şaşırdı ve ‘Hayırdır senin ne işin var burada İsmail’ diye sordu. Ben de ‘Sayın Başkan Gezi soruşturmasından aldılar’ dedim. Zaten kısa bir konuşma oldu. Birbirimize ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi ilettik. Aynı yerde Murat Ongun da vardı. Onunla da biraz sohbet ettik' dedi.

Kaynak

İsmail Saymaz telefonuna el koyulduğu için sosyal medyaya giremediğini de ifade etti.

İsmail Saymaz telefonuna el koyulduğu için sosyal medyaya giremediğini de ifade etti.

Twitter ve Instagram’a giriş giriş yapabilmem için uygulamaya girdiğimde bağlı olduğu hatta koruma şifreleri gönderiyor. O şifreler olmadan giriş yapılamıyor, telefonuma gözaltına alındığım gün el konulduğu için girişte yapamıyorum. Ayrıca bu alanlardan biraz uzak kalmak da iyi geldi. Zaten ev hapsinde olduğum için dışarı çıkıp yeni bir telefon hattı alamıyorum. Gerekli işlemlerden sonra yeni hat alacağım

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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