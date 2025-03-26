Ev Hapsindeki İsmail Saymaz’dan Röportaj: “Ekrem İmamoğlu ile Emniyet’te Göz Göze Geldik”

Gözaltına Ekrem İmamoğlu ile karşılaştıklarını ifade eden İmamoğlu, “Emniyet içerisinde Ekrem İmamoğlu ile karşılaştık. Göz göze geldik. Önce şaşırdı ve ‘Hayırdır senin ne işin var burada İsmail’ diye sordu. Ben de ‘Sayın Başkan Gezi soruşturmasından aldılar’ dedim. Zaten kısa bir konuşma oldu. Birbirimize ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi ilettik. Aynı yerde Murat Ongun da vardı. Onunla da biraz sohbet ettik' dedi.

Kaynak