AB’den Vatandaşlarına Acil Durum Uyarısı: "72 Saat Yetecek Yiyecek Stoklayın"
AB’den Vatandaşlarına Acil Durum Uyarısı: "72 Saat Yetecek Yiyecek Stoklayın"
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerin vatandaşları için kritik bir uyarı yayınladı. Kıtada yaşayan yaklaşık 450 milyon kişiyi ilgilendiren uyarıda en az 72 saat yetecek yiyecek stoklanması gerektiği vurgulandı.
AB’nin yayınlandığı uyarda doğal afet, savaş veya jeopolitik krizlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği duyuruldu.
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Avrupa Birliği üye ülkelerin vatandaşları için yeni bir hazırlık planı yaptı.
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Komisyon, yaklaşık 450 milyon kişiyi kapsayan uyarıda 72 saat yetecek temel malzemeleri ve ihtiyaçların bulundurulması gerektiğini ifade etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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