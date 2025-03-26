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AB’den Vatandaşlarına Acil Durum Uyarısı: "72 Saat Yetecek Yiyecek Stoklayın"

AB’den Vatandaşlarına Acil Durum Uyarısı: "72 Saat Yetecek Yiyecek Stoklayın"

Avrupa Birliği
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2025 - 23:27 Son Güncelleme: 26.03.2025 - 23:49

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerin vatandaşları için kritik bir uyarı yayınladı. Kıtada yaşayan yaklaşık 450 milyon kişiyi ilgilendiren uyarıda en az 72 saat yetecek yiyecek stoklanması gerektiği vurgulandı.

AB’nin yayınlandığı uyarda doğal afet, savaş veya jeopolitik krizlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği duyuruldu.

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Avrupa Birliği üye ülkelerin vatandaşları için yeni bir hazırlık planı yaptı.

Avrupa Birliği üye ülkelerin vatandaşları için yeni bir hazırlık planı yaptı.

Yeni hazırlanan stratejik plana göre, Avrupa krizlere karşı daha hazırlıklı hale getirilecek. 

Hastaneler, okullar, ulaşım ve telekomünikasyon gibi temel hizmetler için asgari hazırlık kriterleri geliştirilecek. 

Üye ülkelerde su dahil kritik ekipman ve malzeme stokları artırılacak.

Kaynak

Komisyon, yaklaşık 450 milyon kişiyi kapsayan uyarıda 72 saat yetecek temel malzemeleri ve ihtiyaçların bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Komisyon, yaklaşık 450 milyon kişiyi kapsayan uyarıda 72 saat yetecek temel malzemeleri ve ihtiyaçların bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Okulların müfredatlarına hazırlıklı olunması için yapılacaklar konusunu içeren dersler entegre edilecek ve bir hazırlıklı olunma günü başlatılacak. 

Krizlere karşı müdahalede koordinasyon geliştirilecek. Sivil ve askeri işbirliği güçlendirilecek. 

AB genelinde silahlı kuvvetler, sivil koruma, polis, sağlık çalışanları ve itfaiyecileri bir araya getiren düzenli hazırlık tatbikatları yapılacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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