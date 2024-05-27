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Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarına Hangi Şarkıcılar Damgasını Vuracak?

Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarına Hangi Şarkıcılar Damgasını Vuracak?

galatasaray
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.05.2024 - 12:41

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamladı. Konyaspor'u mağlup eden sarı kırmızılı ekip ligde 24. kez şampiyonluğunu ilan etti. Bu akşam şampiyonluk kutlaması yapacak olan Galatasaray için sahneye hangi ünlülerin çıkacağı ise merak konusu. Adı geçen üç şarkıcı bakın kimler!

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Süper Lig'de 38 hafta geride kaldı. Sezonun son haftasında Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek bir kez daha şampiyonluğu elde etti.

Süper Lig'de 38 hafta geride kaldı. Sezonun son haftasında Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek bir kez daha şampiyonluğu elde etti.

Konyaspor'un sahasına konuk olan Galatasaray, 3-1 skorla evine geri döndü. Sezonu da şampiyonlukla tamamladı.

Ligde 24. kez şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın ardından dün akşam sokaklar taraftarların coşkusuyla inledi.

Ligde 24. kez şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın ardından dün akşam sokaklar taraftarların coşkusuyla inledi.

Aynı zamanda takımını destekleyen ünlü isimler de paylaşımlarını esirgemedi. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Doğulu, Pınar Altuğ, Emre Altuğ, Mehmet Aslan, Demet Akbağ, Anıl Altan, Çağla Şıkel ve daha pek çok isim sosyal medyada takımını destekledi.

Burada bahsettik:

Bu akşam gerçekleşecek olan Galatasaray şampiyonluk kutlamaları için ise herkes oldukça heyecanlı.

Bu akşam gerçekleşecek olan Galatasaray şampiyonluk kutlamaları için ise herkes oldukça heyecanlı.

Sahneye kutlama için hangi ünlü isimlerin çıkacağı da merak konusu.

Öğrendiğimiz kadarıyla Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için üç isim sahne alacak. Bunlardan bir tanesi Emir Can İğrek!

Öğrendiğimiz kadarıyla Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için üç isim sahne alacak. Bunlardan bir tanesi Emir Can İğrek!

Bahsi geçen diğer ismin Edis olduğu söyleniyor.

Bahsi geçen diğer ismin Edis olduğu söyleniyor.
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Son olarak rapçi Uzi'nin adının geçtiği söylendi.

Son olarak rapçi Uzi'nin adının geçtiği söylendi.

Bakalım akşam bizi neler bekliyor...

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