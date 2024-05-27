Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarına Hangi Şarkıcılar Damgasını Vuracak?
Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarına Hangi Şarkıcılar Damgasını Vuracak?
Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamladı. Konyaspor'u mağlup eden sarı kırmızılı ekip ligde 24. kez şampiyonluğunu ilan etti. Bu akşam şampiyonluk kutlaması yapacak olan Galatasaray için sahneye hangi ünlülerin çıkacağı ise merak konusu. Adı geçen üç şarkıcı bakın kimler!
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Süper Lig'de 38 hafta geride kaldı. Sezonun son haftasında Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek bir kez daha şampiyonluğu elde etti.
Ligde 24. kez şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın ardından dün akşam sokaklar taraftarların coşkusuyla inledi.
Bu akşam gerçekleşecek olan Galatasaray şampiyonluk kutlamaları için ise herkes oldukça heyecanlı.
Öğrendiğimiz kadarıyla Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için üç isim sahne alacak. Bunlardan bir tanesi Emir Can İğrek!
Bahsi geçen diğer ismin Edis olduğu söyleniyor.
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Son olarak rapçi Uzi'nin adının geçtiği söylendi.
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