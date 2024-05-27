Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarına Hangi Şarkıcılar Damgasını Vuracak?

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamladı. Konyaspor'u mağlup eden sarı kırmızılı ekip ligde 24. kez şampiyonluğunu ilan etti. Bu akşam şampiyonluk kutlaması yapacak olan Galatasaray için sahneye hangi ünlülerin çıkacağı ise merak konusu. Adı geçen üç şarkıcı bakın kimler!