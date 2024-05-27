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Hande Erçel Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı'yı Yalnız Bırakmayarak Kardeşinin Düğününe Katıldı!

Hande Erçel Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı'yı Yalnız Bırakmayarak Kardeşinin Düğününe Katıldı!

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.05.2024 - 15:29

Hande Erçel ve Hakan Sabancı herkesin öngörülerini haksız çıkartarak uzun bir süredir birlikte bildiğiniz gibi. Henüz yeni Cannes'dan dönen çift bu sefer de Nazlı Sabancı'nın kardeşinin düğününe katıldı. Hande Erçel'in müstakbel eltisini yalnız bırakmayıp düğüne katılması dikkat çekti!

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti bir buçuk yılı aşkın bir süredir aşk yaşıyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti bir buçuk yılı aşkın bir süredir aşk yaşıyor.

Başlangıçta kimsenin 'yürümez' dediği ilişkilerini dolu dizgin bir şekilde sürdürmeye devam eden çift, her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Başlangıçta yalnızca havalimanlarında görebildiğimiz ikili artık birlikte fotoğraflarını paylaşmaktan da çekinmiyor.

Gezmedikleri ve görmedikleri yer kalmadı diyebileceğimiz ikili geçtiğimiz hafta birlikte Cannes Film Festivali'nde boy göstermişti.

Gezmedikleri ve görmedikleri yer kalmadı diyebileceğimiz ikili geçtiğimiz hafta birlikte Cannes Film Festivali'nde boy göstermişti.

77. Cannes Film Festivali'ne birlikte katılan çiftin, dahil oldukları gala için 60 bin euro ödedikleri konuşuluyordu.

Cannes'dan hemen önce Hande Erçel, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'nın da içinde olduğu bir grup kız arkadaşıyla Lizbon'a tatile gitmişti hatırlarsanız.

Cannes'dan hemen önce Hande Erçel, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'nın da içinde olduğu bir grup kız arkadaşıyla Lizbon'a tatile gitmişti hatırlarsanız.

Nazlı Sabancı'nın kayınvalidesi Arzu Sabancı ile arası çok iyi hepimizin bildiği gibi. Hande Erçel'le ilgili ise pek çok iddia dolanıyor. Ancak müstakbel eltilerin arasından su sızmıyor gibi.

Daha önce de aynı ortamlarda bulunan ancak birlikte fotoğraflarını göremediğimiz ikiliyi yurt dışı tatillerinde paylaştıkları fotoğraflarla yan yana görmüştük.

Daha önce de aynı ortamlarda bulunan ancak birlikte fotoğraflarını göremediğimiz ikiliyi yurt dışı tatillerinde paylaştıkları fotoğraflarla yan yana görmüştük.

Nazlı Sabancı daha öncesinde de Hande Erçel'in büyük doğum günü partisine katılmıştı. Ancak birlikte pozlarını görememiştik. Yemeklerde ve organizasyonlarda da birlikte yer aldıklarını duymuştuk.

Derken Nazlı Sabancı'nın kardeşinin evlendiğini öğrendik. Tabii öncelikle mutluluklar dileriz!

Derken Nazlı Sabancı'nın kardeşinin evlendiğini öğrendik. Tabii öncelikle mutluluklar dileriz!

Nazlı Sabancı'nın annesinin ikinci evliliğinden olan oğlu Ömer Dimilli'nin evlendiğini gördük. Bu mutlu günde Sabancı ailesinden pek çok isim de düğüne katılmış.

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Bu isimler arasında elbette Arzu Sabancı da var!

Bu isimler arasında elbette Arzu Sabancı da var!

Arzu Sabancı gelini Nazlı Sabancı ile nikah pozunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bir de ne görelim, törene Hande Erçel de katılmış! Müstakbel eltisini bu mutlu günde yalnız bırakmamış.

Bir de ne görelim, törene Hande Erçel de katılmış! Müstakbel eltisini bu mutlu günde yalnız bırakmamış.

Hakan Sabancı, Hacı Sabancı ve Faruk Sabancı'nın dahil olduğu fotoğrafta Arzu Sabancı'yı göremiyoruz. Ancak Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikilisi yan yana oldukça mutlu!

Hande de çok şık olmuş...

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