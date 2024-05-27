Hande Erçel Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı'yı Yalnız Bırakmayarak Kardeşinin Düğününe Katıldı!
Hande Erçel Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı'yı Yalnız Bırakmayarak Kardeşinin Düğününe Katıldı!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı herkesin öngörülerini haksız çıkartarak uzun bir süredir birlikte bildiğiniz gibi. Henüz yeni Cannes'dan dönen çift bu sefer de Nazlı Sabancı'nın kardeşinin düğününe katıldı. Hande Erçel'in müstakbel eltisini yalnız bırakmayıp düğüne katılması dikkat çekti!
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti bir buçuk yılı aşkın bir süredir aşk yaşıyor.
Gezmedikleri ve görmedikleri yer kalmadı diyebileceğimiz ikili geçtiğimiz hafta birlikte Cannes Film Festivali'nde boy göstermişti.
Cannes'dan hemen önce Hande Erçel, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'nın da içinde olduğu bir grup kız arkadaşıyla Lizbon'a tatile gitmişti hatırlarsanız.
Daha önce de aynı ortamlarda bulunan ancak birlikte fotoğraflarını göremediğimiz ikiliyi yurt dışı tatillerinde paylaştıkları fotoğraflarla yan yana görmüştük.
Derken Nazlı Sabancı'nın kardeşinin evlendiğini öğrendik. Tabii öncelikle mutluluklar dileriz!
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Bu isimler arasında elbette Arzu Sabancı da var!
Bir de ne görelim, törene Hande Erçel de katılmış! Müstakbel eltisini bu mutlu günde yalnız bırakmamış.
Hande de çok şık olmuş...
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