Nergis Kumbasar, Eski Eşi Mehmet Ali Erbil'in Aşk Hayatı Sorulunca Verdiği Tepkiyle Milyonlara Tercüman Oldu!
Nergis Kumbasar, Eski Eşi Mehmet Ali Erbil'in Aşk Hayatı Sorulunca Verdiği Tepkiyle Milyonlara Tercüman Oldu!
Eski eşi Mehmet Ali Erbil'in başrolünde yer aldığı 'The Hope' filminin galasında görüntülenen Nergis Kumbasar, Mali'nin aşk hayatı sorulduğunda verdiği tepkiyle 'kalite akıyor' dedirtti.
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Bir dönemin en sevilen şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil, senelerdir çapkınlıkları, abartı dobralığı ve sürekli eş/sevgili değiştirmesiyle gündeme geliyor biliyorsunuz. Son sevgilisi de kendisinden 40 yaş küçük, 24 yaşındaki Gülseren Ceylan!
İkisi aynı kişiyle olmak üzere toplamda 5 evlilik yapan Mali'yi altıncı kez masaya oturtmaya ikna etmeyi başaran Gülseren Ceylan'la yaşadıkları aşk, nişan atmayla son bulsa da çift yine birbirine dönmüştü hatırlarsanız.
Şimdilerde keyfi gayet yerinde olan çift, geçtiğimiz saatlerde de Mehmet Ali Erbil'in başrolünde oynadığı "The Hope" filminin galasında görüntülendi.
Mehmet Ali Erbil'le arkadaş kalmayı başaran 1989-1996 yılları arasında evli kaldığı eski eşi, kızı Yasmin'in annesi Nergis Kumbasar da oradaydı!
Önce Mali, her zamanki gibi eski eşine laf attı. "Nergis filmi izlemiş mi sorun" dediği muhabirlere, eski eşi için "Sazandır çünkü hemen atlayabilir" açıklamasında bulundu. Artık bağışıklıktan olsa gerek Nergis Kumbasar, hiç kale almadan gülerek geçiştirdi eski kocasını! 😂
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Ardından muhabirler tarafından Nergis Kumbasar'a Mali'nin aşk hayatı ve 40 yaş küçük sevgilisi soruldu! Kumbasar'ın tepkisi ise milyonlara tercüman oldu... "Aman aman aman" diyerek konuya asla değinmek istemediğini belirten Kumbasar'ın mimikleri her şeyi anlatıyordu zaten😂
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş ona bakalım! 👇
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