Ömrünü Yeminli Geçirip Şimdi Aşık Olmaya Karar Veren Türkan Şoray, Aşktan Muzdarip Olanları Ayağa Kaldırdı!
Ömrünü Yeminli Geçirip Şimdi Aşık Olmaya Karar Veren Türkan Şoray, Aşktan Muzdarip Olanları Ayağa Kaldırdı!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde Bursalı sevenleriyle buluşan Türkan Şoray, yeniden aşık olmak istediğini söyledi! Aşktan nasibini bir güzel almış sosyal medya kullanıcıları yorumlara koştu! 😂
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Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, rol aldığı efsaneleşmiş yapımların yanı sıra dillere destan olan 'Türkan Şoray Kanunları'yla da sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz.
Döneme güzelliğiyle nam salan, hala da güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Şoray, 1987 yılında Cihan Ünal'la ayrıldıktan sonra aşk defterini kapatmıştı hatırlarsanız.
Fakat sanıyoruz ki Sultan gönül kapılarını yeniden açmaya karar vermiş! Nasıl derseniz, şöyle ki geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde Bursalı sevenleriyle buluşan Türkan Şoray aşka dair bazı açıklamalarda bulundu!
Şoray, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren şöyleşide doyumsuz bir hale geldiğini belirterek, "Dünyadaki bütün kitapları okumak istiyorum. 10 lisan öğrenmek istiyorum. Piyano çalmak istiyorum. Ondan sonra aşık olmak istiyorum." ifadelerini kullandı!
Sultanın yeniden aşık olmak istediğini öğrenen ve aşktan nasibini almış olanlar ise hemen Twitter'a (X) koştu tabii... Aşkın yaşı yoktur en güzelini de yaşarsın inşallah Sultanım! Ama gelin, ağzı sütten yanmış olanlar ne demiş biz ona bakalım bi'!😂
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