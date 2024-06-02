İfşası ve Talihsiz Açıklamasından Sonra Ekrandan Uzaklaşan Aslı Bekiroğlu Sevişme Prensibini Açıkladı!
İfşası ve Talihsiz Açıklamasından Sonra Ekrandan Uzaklaşan Aslı Bekiroğlu Sevişme Prensibini Açıkladı!
Melis İşiten'in Zaten Şov programına katılıp 'barzo erkek severim' açıklamasıyla gündem olan Aslı Bekiroğlu, bu sefer de oyunculuktaki sınırları hakkındaki cevabı ve sevişme prensibiyle gündem oldu!
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İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Bandırma Füze Kulübü ve Yetiş Zeynep gibi projelerde yer alan ama hafızalarımıza en çok Jet Sosyete'deki rolüyle kazınan Aslı Bekiroğlu'nu tanıyanlarınız vardır.
O döneme damgasını vurup yükselişe geçen Bekiroğlu, yasadışı yollarla "ifşa" adı altında özel fotoğrafları yayılınca gündeme oturmuş, dizi/film sektöründen de elini ayağını bir süreliğine çekmişti hatırlarsanız.
Ardından, Barış Akarsu'nun film projesinde yer alacakken yaptığı büyük gafla projeden çıkarılınca adı iyice talihsiz açıklamalarıyla anılmaya başlamıştı.
En son BluTv'de "Var Bunlar" isimli dizide yer alan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz saatlerde Melis İşiten'ın programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Fakat dile düşen ve afallatan bir açıklaması daha var kendisinin! Melis İşiten'in programının konseptine ait "kişilik testi" bölümünde İşiten, birkaç cümle okuyarak bu ifadelerin karşısındaki kişiye uyup uymadığını soruyor. Ve Bekiroğlu önce, "abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" sorusunu gülerek "zaten" diyerek cevaplıyor.
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Ardından, "oyunculukta sınırım yok gerekirse sevişebilirim, gerekmezse de sevişebilirim, genel olarak sevişebilirim" cümlesini de kendisiyle özdeşleştirerek "evet sevişebilirim" cevabını veriyor. İşte o anlar:
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