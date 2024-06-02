Mert Yazıcıoğlu'nun Bürsin'in Partisinde Beraber Eğlendiği Hadise'yi Hatırlayamadığı Anlar Dillere Fena Düştü!
Mert Yazıcıoğlu'nun Bürsin'in Partisinde Beraber Eğlendiği Hadise'yi Hatırlayamadığı Anlar Dillere Fena Düştü!
@muhabironline tarafından Kerem Bürsin'in Bodrum'daki partisinin dönüşünde havaalanında görüntülenen Mert Yazıcıoğlu, gece boyu beraber eğlendiği Hadise'yi bir türlü çıkaramayınca dillere fena düştü! 😂
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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyd Efendi rolüyle fırtınalar estiren, özel hayatıyla da sık sık gündem olan Mert Yazıcıoğlu, hafta sonunu Bodrum'da geçirdi biliyorsunuz.
Sebebiyse yakın dostu Kerem Bürsin'in ünlülerin akın ettiği doğum günü partisiydi!
Ünlülerin akın ettiği doğum gününde gece boyu Hadise'yle aynı masada oturan ve eğlenen Mert Yazıcıoğlu'nu kimse Hadise'yle yakıştırmadı...
Fakat havaalanında @muhabironline tarafından görüntülenen Mert Yazıcıoğlu'na bu minvalde bir soru sorulunca Hadise'yi hatırlamayan ve bir türlü de çıkaramayan ünlü oyuncunun afallamış halleri dillere fena düştü!
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇😂
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Son güncellemeyi de vermeden geçmeyelim! Sosyal medya hesabını neredeyse hiç kullanmayan Mert Yazıcıoğlu, Hadise gafını fark etmiş olacak ki yalnızca Hadise'nin paylaştığı fotoğrafı kendi hesabından paylaştı.
Olay ise şöyle yorumlandı 😂👇
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Ne abartmışsınız yaa tıklama kasacağız diye.. Muhabirin ne dediğini duymamış sadece adam.. Hadise’yi hatırlamadığı falan yok. Zırvalamışsınız.