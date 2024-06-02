Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Mert Yazıcıoğlu'nun Bürsin'in Partisinde Beraber Eğlendiği Hadise'yi Hatırlayamadığı Anlar Dillere Fena Düştü!

Mert Yazıcıoğlu'nun Bürsin'in Partisinde Beraber Eğlendiği Hadise'yi Hatırlayamadığı Anlar Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
02.06.2024 - 22:04

@muhabironline tarafından Kerem Bürsin'in Bodrum'daki partisinin dönüşünde havaalanında görüntülenen Mert Yazıcıoğlu, gece boyu beraber eğlendiği Hadise'yi bir türlü çıkaramayınca dillere fena düştü! 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyd Efendi rolüyle fırtınalar estiren, özel hayatıyla da sık sık gündem olan Mert Yazıcıoğlu, hafta sonunu Bodrum'da geçirdi biliyorsunuz.

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyd Efendi rolüyle fırtınalar estiren, özel hayatıyla da sık sık gündem olan Mert Yazıcıoğlu, hafta sonunu Bodrum'da geçirdi biliyorsunuz.

Sebebiyse yakın dostu Kerem Bürsin'in ünlülerin akın ettiği doğum günü partisiydi!

Sebebiyse yakın dostu Kerem Bürsin'in ünlülerin akın ettiği doğum günü partisiydi!

O geceye dair birçok detay dikkat çekti ve konuşuldu... Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ünlülerin akın ettiği doğum gününde gece boyu Hadise'yle aynı masada oturan ve eğlenen Mert Yazıcıoğlu'nu kimse Hadise'yle yakıştırmadı...

Ünlülerin akın ettiği doğum gününde gece boyu Hadise'yle aynı masada oturan ve eğlenen Mert Yazıcıoğlu'nu kimse Hadise'yle yakıştırmadı...

Fakat havaalanında @muhabironline tarafından görüntülenen Mert Yazıcıoğlu'na bu minvalde bir soru sorulunca Hadise'yi hatırlamayan ve bir türlü de çıkaramayan ünlü oyuncunun afallamış halleri dillere fena düştü!

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇😂

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Son güncellemeyi de vermeden geçmeyelim! Sosyal medya hesabını neredeyse hiç kullanmayan Mert Yazıcıoğlu, Hadise gafını fark etmiş olacak ki yalnızca Hadise'nin paylaştığı fotoğrafı kendi hesabından paylaştı.

Son güncellemeyi de vermeden geçmeyelim! Sosyal medya hesabını neredeyse hiç kullanmayan Mert Yazıcıoğlu, Hadise gafını fark etmiş olacak ki yalnızca Hadise'nin paylaştığı fotoğrafı kendi hesabından paylaştı.
twitter.com

Olay ise şöyle yorumlandı 😂👇

Olay ise şöyle yorumlandı 😂👇
twitter.com

Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kei Dy

Ne abartmışsınız yaa tıklama kasacağız diye.. Muhabirin ne dediğini duymamış sadece adam.. Hadise’yi hatırlamadığı falan yok. Zırvalamışsınız.