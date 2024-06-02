Yerin Dibine Soktu: Yunus Günçe'den Hiç Estetiği Olmadığını Söyleyen Defne Samyeli'ye Sert Gönderme!
Yerin Dibine Soktu: Yunus Günçe'den Hiç Estetiği Olmadığını Söyleyen Defne Samyeli'ye Sert Gönderme!
Stand-up gösterisinden bir kesit paylaşan Yunus Günçe, Defne Samyeli ve olmadığını iddia ettiği estetiklerini diline doladı!
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Oyuncu, sunucu ve komedyen kimliğiyle tanıdığımız Yunus Günçe, 2016 yılında Survivor'a katıldığında yaptığı açıklamalar ve hareketler sebebiyle kiminin sempatisini kiminin de antipatisini toplamıştı hatırlarsanız.
Survivor'dan sonra bir süre gözlerden uzak kalan Yunus Günçe, şimdilerde "Butik Ünlü" adında tek kişilik bir stand-up gösterisi yapıyor.
Sosyal medya hesabında gösterisinden kesitler paylaşan Yunus Günçe, bu sefer Defne Samyeli'yle ilgili yaptığı yorum ve sert göndermeyle gündeme geldi.
Daha önce paylaştığı videolardan da Defne Samyeli ve "estetiğini" gösterisine malzeme ettiği belli olan Yunus Günçe, Defne Samyeli'nin yüzünde bir işlem olmamasının imkansız olduğunu vurguladı.
"Defne Samyeli'de olandan daha fazla dolgu Koçtaş'ta var" açıklamasında bulunan Günçe, paylaşımını da "Ünlü olacaksan Defne Samyeli gibi olacaksın. Ketum olacaksın. Her şeyini anlatmayacaksın. Benim gibi olmayacaksın yani." notuyla yaptı.
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Kimileri Günçe'nin sözlerini haklı ve komik buldu 👇
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Kimileriyse, esprinin yersiz ve gereksiz olduğuna kanaat getirdi. 👇
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