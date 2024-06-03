Sarışın Olma Perileri Gelen Meral Akşener'in Yeni İmajı Dillere Fena Düştü!
Sarışın Olma Perileri Gelen Meral Akşener'in Yeni İmajı Dillere Fena Düştü!
31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez görüntülenen Meral Akşener'in platine kaçan sarı saçları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti genel başkanlık koltuğunu bırakan Meral Akşener, uzun bir süredir ortalıkta yoktu biliyorsunuz.
Geçtiğimiz saatlerde, Meral Akşener, Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katılan Akşener, aylar sonra ilk kez görüntülendi.
Fakat dikkat çeken şey Meral Akşener'e gelen sarışınlık perileri oldu! Seçim sonuçlarının ardından önce ortadan kaybolan, ardından da canı sıkıldığında saçıyla oynamaya başvuran her kadın gibi yepyeni bir imaja bürünmeye karar veren Akşener'in platine kaçan sarı saçları dillere fena düştü!😂
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