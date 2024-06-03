Seçimlerin Ardından Başkanlık Koltuğunu Bırakan Meral Akşener Günler Sonra Ortaya Çıktı!
Seçimlerin Ardından Başkanlık Koltuğunu Bırakan Meral Akşener Günler Sonra Ortaya Çıktı!
Seçimler sonrası İYİ Parti Genel Başkanlığını bırakan Meral Akşener, günler sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçların ardından genel başkanlık koltuğunu bırakan Meral Akşener, günler sonra ilk kez kameralar önüne çıktı.
Meral Akşener, Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katıldı.
Meral Akşener, cenazede yoğun ilgi ile karşılandı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Akşener, cenaze sonrası İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’un koluna girerek yürüdü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın