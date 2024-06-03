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Seçimlerin Ardından Başkanlık Koltuğunu Bırakan Meral Akşener Günler Sonra Ortaya Çıktı!

Seçimlerin Ardından Başkanlık Koltuğunu Bırakan Meral Akşener Günler Sonra Ortaya Çıktı!

Meral Akşener
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.06.2024 - 13:50 Son Güncelleme: 03.06.2024 - 15:38

Seçimler sonrası İYİ Parti Genel Başkanlığını bırakan Meral Akşener, günler sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı. 

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31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçların ardından genel başkanlık koltuğunu bırakan Meral Akşener, günler sonra ilk kez kameralar önüne çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçların ardından genel başkanlık koltuğunu bırakan Meral Akşener, günler sonra ilk kez kameralar önüne çıktı.

Meral Akşener, Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katıldı.

Meral Akşener, Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katıldı.

Meral Akşener, cenazede yoğun ilgi ile karşılandı.

Meral Akşener, cenazede yoğun ilgi ile karşılandı.

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Akşener, cenaze sonrası İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’un koluna girerek yürüdü.

Akşener, cenaze sonrası İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’un koluna girerek yürüdü.

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