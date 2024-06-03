Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e Telefon: "Hiç Düşünme"
Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e Telefon: "Hiç Düşünme"
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun gelmeden önce Fatih Terim'i arayarak bilgi aldığı ortaya çıktı.
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Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, dün Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 45 bin taraftar önünde 2+1 yıllık resmi imzayı attı.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Mourinho, anlaşma öncesi yakın arkadaşı Fatih Terim'i arayarak görüş aldı.
İkili arasında yapılan telefon konuşmasında Mourinho'nun Fatih Terim'e Fenerbahçe'yi sorduğu, Terim'in ise "Hiç düşünmeden git" yanıtını verdiği belirtiliyor.
Mourinho dün gerçekleştirilen imza töreni sonrası ise şunları söylemişti: 👇
"Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor."
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"Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim."
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