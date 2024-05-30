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"Togg Zarar Ediyor ve Ortak Arıyor" İddialarına CEO Mehmet Gürcan Karakaş'tan Yanıt!

"Togg Zarar Ediyor ve Ortak Arıyor" İddialarına CEO Mehmet Gürcan Karakaş'tan Yanıt!

Togg Zarar Ortaklık
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 09:47

Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Togg'la ilgili olarak gündeme getirilen zarar edildiği, ortak arandığı iddialarına yanıt verdi. 

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Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’la ilgili son günlerde ortak arandığı ve zarar ettiğine yönelik bazı iddialar ortaya çıktı.

Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’la ilgili son günlerde ortak arandığı ve zarar ettiğine yönelik bazı iddialar ortaya çıktı.

Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, t24'e yaptığı açıklamada iddialara, "İhtiyaçlar ortaya çıktığında iş ortaklıkları kurmak da günümüz iş dünyasının sunduğu fırsatlardandır" şeklinde yanıt verdi.

Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, t24'e yaptığı açıklamada iddialara, "İhtiyaçlar ortaya çıktığında iş ortaklıkları kurmak da günümüz iş dünyasının sunduğu fırsatlardandır" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak

Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler ise şöyle: 👇

Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler ise şöyle: 👇

'Togg yola çıktığı ilk günden itibaren gelecek 15 yılı kapsayan bir plan çerçevesinde çalışıyor. 

2024 yılının ilk 4 ayının sonuçlarına bakıldığında ise Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 7 bin 148 adetlik satış adedi ve yüzde 35,29’luk payla pazar lideri oldu.

Sadece nisan ayı verilerine bakıldığında Togg T10X 3 bin 3 adetlik satış rakamı ve yüzde 49,25’lik pazar payına ulaştı.'

"Markanın bundan sonraki hedefi ihracata başlamaktır. İhracat bu yılın sonundan itibaren Almanya’dan başlayacaktır."

"Markanın bundan sonraki hedefi ihracata başlamaktır. İhracat bu yılın sonundan itibaren Almanya’dan başlayacaktır."

'Profesyonel dünyada küresel şirketler için fırsatlar ortaya çıktığında değerlendirilebilir. 

Dünyanın önde gelen batarya üreticisi Farasis firmasıyla yüzde 50/50 ortaklıkla kurduğumuz Siro örneğinde olduğu gibi ihtiyaçlar ortaya çıktığında iş ortaklıkları kurmak da günümüz iş dünyasının sunduğu fırsatlardandır.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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