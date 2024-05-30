"Togg Zarar Ediyor ve Ortak Arıyor" İddialarına CEO Mehmet Gürcan Karakaş'tan Yanıt!

'Togg yola çıktığı ilk günden itibaren gelecek 15 yılı kapsayan bir plan çerçevesinde çalışıyor.

2024 yılının ilk 4 ayının sonuçlarına bakıldığında ise Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 7 bin 148 adetlik satış adedi ve yüzde 35,29’luk payla pazar lideri oldu.

Sadece nisan ayı verilerine bakıldığında Togg T10X 3 bin 3 adetlik satış rakamı ve yüzde 49,25’lik pazar payına ulaştı.'