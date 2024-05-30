"Togg Zarar Ediyor ve Ortak Arıyor" İddialarına CEO Mehmet Gürcan Karakaş'tan Yanıt!
"Togg Zarar Ediyor ve Ortak Arıyor" İddialarına CEO Mehmet Gürcan Karakaş'tan Yanıt!
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Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’la ilgili son günlerde ortak arandığı ve zarar ettiğine yönelik bazı iddialar ortaya çıktı.
Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, t24'e yaptığı açıklamada iddialara, "İhtiyaçlar ortaya çıktığında iş ortaklıkları kurmak da günümüz iş dünyasının sunduğu fırsatlardandır" şeklinde yanıt verdi.
Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler ise şöyle: 👇
"Markanın bundan sonraki hedefi ihracata başlamaktır. İhracat bu yılın sonundan itibaren Almanya’dan başlayacaktır."
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