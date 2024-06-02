Estetik Mucizesi Diye Paylaşılan Adam Türk Çıktı: "Kafa Nakli Yaptırmadım"

Türkiye'de saç ektirip 8 ameliyat geçiren bir turistin değişimi sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak işin rengi farklı çıktı. Fotoğraftaki kişinin Engin Demir isimli bir Türk vatandaşı olduğu ve sadece burun estetiği yaptırdığı öğrenildi.