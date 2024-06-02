Estetik Mucizesi Diye Paylaşılan Adam Türk Çıktı: "Kafa Nakli Yaptırmadım"
Estetik Mucizesi Diye Paylaşılan Adam Türk Çıktı: "Kafa Nakli Yaptırmadım"
Türkiye'de saç ektirip 8 ameliyat geçiren bir turistin değişimi sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak işin rengi farklı çıktı. Fotoğraftaki kişinin Engin Demir isimli bir Türk vatandaşı olduğu ve sadece burun estetiği yaptırdığı öğrenildi.
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Türkiye son yıllarda, sağlık sektörü alanında dikkat çeken ülkelerden biri. Özellikle estetik alanda Türk sağlık kuruluşları dünyada marka haline gelmiş durumda.
Körfez ülkelerinden akın akın saç ektirmek için Türkiye'nin yolunu tutunlar bir yana dursun, geçen hafta sosyal medyada Amerikalı olduğu iddia edilen bir adamın değişimi hemen hemen tüm medyada haber olmuştu.
ABD'li turist diye tanıtılan o adamın aslında Engin Demir isimli bir Türk vatandaşı çıktı. Demir, ''Bu haberdeki şahıs ben değilim, ben yüz nakli olmadım, sadece 4 yıl önce burun ameliyatı oldum'' ifadelerini kullandı.
Burun ameliyatı sonrası çekilen fotoğraflarının üzerinde oynama yapılarak internete sızdırıldığını söyleyen Demir, bu süreçte gelen mesajlar yüzünden çok yıprandığını ve hukuki süreç başlattığını duyurdu.
Ekol TV'nin ulaştığı Engin Demir'in açıklamaları 👇
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