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Türk Cerrahların Sihirli Dokunuşlarıyla 30 Yaş Gençleşen Adam Dünya Çapında Viral Oldu

Türk Cerrahların Sihirli Dokunuşlarıyla 30 Yaş Gençleşen Adam Dünya Çapında Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.05.2024 - 12:52

Türkiye sağlık turizminde lider ülkelerden. Saç ekimiyle başlayan bu ünümüz diş, burun, plastik cerrahi, estetik gibi alanlarda da kendini gösterdi ve tüm dünyanın ilgisini çekmeye başladı. Ancak son örnek çoğumuz için fazlaydı.

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Milyonlarca görüntülenme alan paylaşım şöyle 👇

Milyonlarca görüntülenme alan paylaşım şöyle 👇

'Türk cerrahlar tek seferde sekiz operasyon yaparak kafayı yemiş. Bu adam 30 yaş gençleşmiş.'

Değişim ise şöyle... Ya da dönüşüm mü diyelim.

Değişim ise şöyle... Ya da dönüşüm mü diyelim.

Tabii aynı kişi mi soruları da soruldu ve aynı kişi olduğuna karar kılındı. Güzel değilseniz henüz Türkiye'ye uğramamışsınızdır diye de ekledi.

Tabii aynı kişi mi soruları da soruldu ve aynı kişi olduğuna karar kılındı. Güzel değilseniz henüz Türkiye'ye uğramamışsınızdır diye de ekledi.

Tabii tepkiler de gecikmedi.

Tabii tepkiler de gecikmedi.

'Sınır kontrolünde memur pasaporta bakarken'

"Bu operasyonlardan sonra işe gittiğinizi düşünün"

"Bu operasyonlardan sonra işe gittiğinizi düşünün"
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Tüm sırrı ifşa ettik.

Tüm sırrı ifşa ettik.

Sayfada başka dönüşümler de var.

Sayfada başka dönüşümler de var.

Çok mümkün.

Çok mümkün.

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