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Bir Süre Önce Başını Açan Instagram Fenomeninin Paylaşımına Gelen Nefret Dolu Yorumlar

Bir Süre Önce Başını Açan Instagram Fenomeninin Paylaşımına Gelen Nefret Dolu Yorumlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.05.2024 - 16:06

Başkalarına bir zarar vermedikçe kimsenin yaşam tarzına, kıyafetine karışmayacağını söylemeyen yoktur. Ancak bu tip kişisel özgürlükler konusunda çoğu kişi sınıfta kalabiliyor. Kimi zaman insanların seçimleri nefret söylemlerine kadar gidebiliyor. Bir dönem tesettürüyle sosyal medyada ünlenip sonrasında seçimini değiştiren fenomen Rabia Karaca da en çok sosyal medya lincine uğrayan isimlerden biri. Son paylaşımına gelen yorumlar ise başkası adına utandıran türde yazılan yazılardan ibaret.

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Rabiacaa isimli fenomen başka birçok fenomen gibi başını açmaya karar vermiş, pek çok takipçisi bu seçime saygı duysa da arada sert tepkiler gösterenler çıkmıştı.

Rabiacaa isimli fenomen başka birçok fenomen gibi başını açmaya karar vermiş, pek çok takipçisi bu seçime saygı duysa da arada sert tepkiler gösterenler çıkmıştı.

Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen kendisine gelen bu tepkilerin bitmediği yorumlar kısmında ortaya çıktı.

Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen kendisine gelen bu tepkilerin bitmediği yorumlar kısmında ortaya çıktı.

Attığı Reels videosuna şu yorumlar geldi.

Attığı Reels videosuna şu yorumlar geldi.

Kimi yorumlara da yanıt verdi.

Kimi yorumlara da yanıt verdi.

Giydiği kıyafete iç çamaşırı benzetmesi yapıldı.

Giydiği kıyafete iç çamaşırı benzetmesi yapıldı.
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Bazıları hızını alamayıp üst üste pek çok yorum girdi.

Bazıları hızını alamayıp üst üste pek çok yorum girdi.

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