Bir Süre Önce Başını Açan Instagram Fenomeninin Paylaşımına Gelen Nefret Dolu Yorumlar

Başkalarına bir zarar vermedikçe kimsenin yaşam tarzına, kıyafetine karışmayacağını söylemeyen yoktur. Ancak bu tip kişisel özgürlükler konusunda çoğu kişi sınıfta kalabiliyor. Kimi zaman insanların seçimleri nefret söylemlerine kadar gidebiliyor. Bir dönem tesettürüyle sosyal medyada ünlenip sonrasında seçimini değiştiren fenomen Rabia Karaca da en çok sosyal medya lincine uğrayan isimlerden biri. Son paylaşımına gelen yorumlar ise başkası adına utandıran türde yazılan yazılardan ibaret.