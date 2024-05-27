Evi Kiracısı Tarafından Zarar Gören Ev Sahibi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Evi Kiracısı Tarafından Zarar Gören Ev Sahibi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Ülkemizde pandemi sonrası yaşanan konut krizi ev sahibi kiracı gerilimini arttırdı. Kiraların artması, eski kiracıların durumu; yeni kiracıların çok yüksek fiyatlardan eve girmesi ve kağıt üstündeki zam yüzdesi kısıtlamaları işi içinden daha çıkılamaz bir hale getirdi. Bir Twitter kullanıcısı da kiraya verdiği evin halini görünce bunu paylaştı ama polemik arayan sosyal medyada bu tweet timeline'ı ikiye böldü.
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Paylaşım şöyle 👇
Ev sahibinin ekledikleri ise 👇
Tabii kiracıyı haklı bulanlar vardı.
Ev sahibine hak verenler de...
İki kutuba ayrılan yorumcuların bazılarının görüşleri şöyle 👇
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Sizce kim haklı?
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Oh olsun istediğini yapabilir diyen kişinin evi olsa daha yüksek kira isteyeceğini 4 ay kira geciktirmesine asla izin vermeyeceğine o kadar eminim o kadar em... Devamını Gör
ev sahibi isterse kiracisini en fazla 3 ay içinde çıkara bilmeli
Kiracılar evleri genel olarak ahır şeklinde kullanıyorlar.... 😡😡😡