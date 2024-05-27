Evi Kiracısı Tarafından Zarar Gören Ev Sahibi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ülkemizde pandemi sonrası yaşanan konut krizi ev sahibi kiracı gerilimini arttırdı. Kiraların artması, eski kiracıların durumu; yeni kiracıların çok yüksek fiyatlardan eve girmesi ve kağıt üstündeki zam yüzdesi kısıtlamaları işi içinden daha çıkılamaz bir hale getirdi. Bir Twitter kullanıcısı da kiraya verdiği evin halini görünce bunu paylaştı ama polemik arayan sosyal medyada bu tweet timeline'ı ikiye böldü.