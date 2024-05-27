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Evi Kiracısı Tarafından Zarar Gören Ev Sahibi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Evi Kiracısı Tarafından Zarar Gören Ev Sahibi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.05.2024 - 18:00

Ülkemizde pandemi sonrası yaşanan konut krizi ev sahibi kiracı gerilimini arttırdı. Kiraların artması, eski kiracıların durumu; yeni kiracıların çok yüksek fiyatlardan eve girmesi ve kağıt üstündeki zam yüzdesi kısıtlamaları işi içinden daha çıkılamaz bir hale getirdi. Bir Twitter kullanıcısı da kiraya verdiği evin halini görünce bunu paylaştı ama polemik arayan sosyal medyada bu tweet timeline'ı ikiye böldü.

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Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇
twitter.com

Ev sahibinin ekledikleri ise 👇

Ev sahibinin ekledikleri ise 👇

Tabii kiracıyı haklı bulanlar vardı.

Tabii kiracıyı haklı bulanlar vardı.
twitter.com

Ev sahibine hak verenler de...

Ev sahibine hak verenler de...
twitter.com

İki kutuba ayrılan yorumcuların bazılarının görüşleri şöyle 👇

İki kutuba ayrılan yorumcuların bazılarının görüşleri şöyle 👇
twitter.com
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👇

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Sizce kim haklı?

Sizce kim haklı?
twitter.com
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ömer

Oh olsun istediğini yapabilir diyen kişinin evi olsa daha yüksek kira isteyeceğini 4 ay kira geciktirmesine asla izin vermeyeceğine o kadar eminim o kadar em... Devamını Gör

tarihe not düşen

ev sahibi isterse kiracisini en fazla 3 ay içinde çıkara bilmeli

Halil Değerli

Kiracılar evleri genel olarak ahır şeklinde kullanıyorlar.... 😡😡😡