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TBYD Başkanı Erol Dündar Duyurdu: Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi

TBYD Başkanı Erol Dündar Duyurdu: Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi

Zam sigara
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.06.2024 - 20:03

Sigaradaki zam yağmuru sürüyor. KT&G grubu sigaralara 3 lira zam geldi. Zam yarından itibaren geçerli olacak. 

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Güney Kore merkezli KT&G grubu, sigalarına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Güney Kore merkezli KT&G grubu, sigalarına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından duyurdu.

Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından duyurdu.

3 liralık zam sonrası grubun en ucuz sigarası 61 liraya yükseldi. Grubun diğer sigaları ise 66, 68 ve 71 liradan satılmaya başlandı.

3 liralık zam sonrası grubun en ucuz sigarası 61 liraya yükseldi. Grubun diğer sigaları ise 66, 68 ve 71 liradan satılmaya başlandı.

Erol Dündar'ın paylaşımı 👇

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