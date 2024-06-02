TBYD Başkanı Erol Dündar Duyurdu: Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi
TBYD Başkanı Erol Dündar Duyurdu: Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi
Sigaradaki zam yağmuru sürüyor. KT&G grubu sigaralara 3 lira zam geldi. Zam yarından itibaren geçerli olacak.
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Güney Kore merkezli KT&G grubu, sigalarına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.
Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından duyurdu.
3 liralık zam sonrası grubun en ucuz sigarası 61 liraya yükseldi. Grubun diğer sigaları ise 66, 68 ve 71 liradan satılmaya başlandı.
Erol Dündar'ın paylaşımı 👇
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