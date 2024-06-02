Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gündem Olan Hamas Açıklaması: "Hamas Anadolu'yu Savunuyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gündem Olan Hamas Açıklaması: "Hamas Anadolu'yu Savunuyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz kardeşlerimizin nasıl zorlu mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor.' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Hamas’ı terör örgütü olarak değil, “topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubu” olarak nitelendirmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Hamas'a ilişkin dikkat çeken bir açıklama daha yaptı.
"İsrail üzerindeki ekonomik baskının artması için çalışıyoruz" diyen Erdoğan, "Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor" açıklaması yaptı.
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