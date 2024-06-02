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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gündem Olan Hamas Açıklaması: "Hamas Anadolu'yu Savunuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gündem Olan Hamas Açıklaması: "Hamas Anadolu'yu Savunuyor"

Recep Tayyip Erdoğan Hamas
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.06.2024 - 17:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz kardeşlerimizin nasıl zorlu mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor.' ifadelerini kullandı. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Hamas’ı terör örgütü olarak değil, “topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubu” olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Hamas’ı terör örgütü olarak değil, “topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubu” olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Hamas'a ilişkin dikkat çeken bir açıklama daha yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Hamas'a ilişkin dikkat çeken bir açıklama daha yaptı.

"İsrail üzerindeki ekonomik baskının artması için çalışıyoruz" diyen Erdoğan, "Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor" açıklaması yaptı.

"İsrail üzerindeki ekonomik baskının artması için çalışıyoruz" diyen Erdoğan, "Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor" açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın Hamas'la ilgili açıklamasından ilgili bölüm şöyle: 👇

'Filistin halkı 76 yıldır zulme maruz kalıyor, toprakları gasbediliyor. Filistinli çocuklar şımarık bir devlet tarafından öldürülüyor. Türkiye olarak zulme, katliama, 76 yıldır devam eden adaletsizliğe her platformda itiraz ediyoruz. Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında duruyoruz. 

Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz, duracağız. Hiçbir baskı, tehdit bunu değiştirmeyecek. Varsın birileri rahatsız olsun, İsrail'e şirinlik yapsın. Biz kardeşlerimizin nasıl zorlu mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor.'

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