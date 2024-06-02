Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gündem Olan Hamas Açıklaması: "Hamas Anadolu'yu Savunuyor"

Erdoğan'ın Hamas'la ilgili açıklamasından ilgili bölüm şöyle: 👇

'Filistin halkı 76 yıldır zulme maruz kalıyor, toprakları gasbediliyor. Filistinli çocuklar şımarık bir devlet tarafından öldürülüyor. Türkiye olarak zulme, katliama, 76 yıldır devam eden adaletsizliğe her platformda itiraz ediyoruz. Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında duruyoruz.

Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz, duracağız. Hiçbir baskı, tehdit bunu değiştirmeyecek. Varsın birileri rahatsız olsun, İsrail'e şirinlik yapsın. Biz kardeşlerimizin nasıl zorlu mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor.'