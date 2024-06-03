Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Açıklama: Liselerde Mezuniyet Baloları Yasaklandı mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Açıklama: Liselerde Mezuniyet Baloları Yasaklandı mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde mezuniyet balolarının yasaklandığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Bakan Tekin, öğrenci ailelerinin gelir durumlarında fark olduğunu ve 5 yıldızlı otellerde yapılan baloları doğru bulmadığını söyledi. Bakan Tekin bu nedenle okullarda maddi külfet oluşturmayan balolar organize edilmesi gerektiğini ifade etti.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Tekin'e programda dün sosyal medyada gündem olan liselerde mezuniyet balosu yasağı da soruldu. Tekin böyle bir yasak bulunmadığını ancak 5 yıldızlı otellerde düzenlenmeye başlayan balolar nedeniyle bazı velilerden şikayet aldıklarını söyledi.
Her ailenin aynı maddi olanaklara sahip olmadığı fikri üzerinden hareket eden Tekin, baloların maddi külfet gerektirmeksizin yapılmasını istediklerini ifade etti.
Bakan Tekin'in liselerdeki mezuniyet balolarına ilişkin açıklamasının tamamı şu şekilde: 👇
"Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz. Madem yapılacak okullarımızda maddi ilave külfet getirmeksizin yapılmasını istiyoruz."
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