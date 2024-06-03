Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Açıklama: Liselerde Mezuniyet Baloları Yasaklandı mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Açıklama: Liselerde Mezuniyet Baloları Yasaklandı mı?

Yusuf Tekin Lise Mezuniyet Balosu Yasak
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.06.2024 - 13:09

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde mezuniyet balolarının yasaklandığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Bakan Tekin, öğrenci ailelerinin gelir durumlarında fark olduğunu ve 5 yıldızlı otellerde yapılan baloları doğru bulmadığını söyledi. Bakan Tekin bu nedenle okullarda maddi külfet oluşturmayan balolar organize edilmesi gerektiğini ifade etti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin'e programda dün sosyal medyada gündem olan liselerde mezuniyet balosu yasağı da soruldu. Tekin böyle bir yasak bulunmadığını ancak 5 yıldızlı otellerde düzenlenmeye başlayan balolar nedeniyle bazı velilerden şikayet aldıklarını söyledi.

Bakan Tekin'e programda dün sosyal medyada gündem olan liselerde mezuniyet balosu yasağı da soruldu. Tekin böyle bir yasak bulunmadığını ancak 5 yıldızlı otellerde düzenlenmeye başlayan balolar nedeniyle bazı velilerden şikayet aldıklarını söyledi.

Her ailenin aynı maddi olanaklara sahip olmadığı fikri üzerinden hareket eden Tekin, baloların maddi külfet gerektirmeksizin yapılmasını istediklerini ifade etti.

Her ailenin aynı maddi olanaklara sahip olmadığı fikri üzerinden hareket eden Tekin, baloların maddi külfet gerektirmeksizin yapılmasını istediklerini ifade etti.

Bakan Tekin'in liselerdeki mezuniyet balolarına ilişkin açıklamasının tamamı şu şekilde: 👇

Bakan Tekin'in liselerdeki mezuniyet balolarına ilişkin açıklamasının tamamı şu şekilde: 👇

"Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz. Madem yapılacak okullarımızda maddi ilave külfet getirmeksizin yapılmasını istiyoruz."

"Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz. Madem yapılacak okullarımızda maddi ilave külfet getirmeksizin yapılmasını istiyoruz."

'5 yıldızlı otelde bize şu kadar maliyetle balo düzenleniyor biz bu paraları vermek zorunda mıyız vermek istemiyoruz ama çocuğumuzun da oradan ayrı kalmasını istemiyoruz' diyen veliler var.  

Bunu eleştirenlere bir şey tavsiye etmek istiyorum o zaman bütün çocukların parasını cebinizden siz ödeyin velilerimize ilave bir yük getirmeyin.

 5 yıldızlı otelde bunu yapabilecek çocuklarımız yapamayacak çocuklarımız var. Bunlar doğru şeyler değiller.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
20
11
6
3
2
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın