Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Açıklama: Liselerde Mezuniyet Baloları Yasaklandı mı?

'5 yıldızlı otelde bize şu kadar maliyetle balo düzenleniyor biz bu paraları vermek zorunda mıyız vermek istemiyoruz ama çocuğumuzun da oradan ayrı kalmasını istemiyoruz' diyen veliler var.

Bunu eleştirenlere bir şey tavsiye etmek istiyorum o zaman bütün çocukların parasını cebinizden siz ödeyin velilerimize ilave bir yük getirmeyin.

5 yıldızlı otelde bunu yapabilecek çocuklarımız yapamayacak çocuklarımız var. Bunlar doğru şeyler değiller.'

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