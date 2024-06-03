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Epey Zorlanacaksınız: 2024 Elle Style Awards Gecesi'nin Şık ve Rüküşlerini Oylarınızla Seçiyoruz!

Epey Zorlanacaksınız: 2024 Elle Style Awards Gecesi'nin Şık ve Rüküşlerini Oylarınızla Seçiyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
04.06.2024 - 01:29

Dün akşam gerçekleşen Elle Style Awards 2024 etkinliğinde yılın en iyi stilleri ödüllendirdi. Ünlülerin şıklık yarışına girdiği geceye birçok isim katıldı. Geceye katılan ünlü isimlerin kıyafetlerini bir de biz masaya yatıralım yedik...

Seçim yapmakta epey zorlanacağınıza garanti verebiliriz...

O zaman hazırsanız, haydi oylamayaa!!👇

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