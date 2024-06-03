Epey Zorlanacaksınız: 2024 Elle Style Awards Gecesi'nin Şık ve Rüküşlerini Oylarınızla Seçiyoruz!
Epey Zorlanacaksınız: 2024 Elle Style Awards Gecesi'nin Şık ve Rüküşlerini Oylarınızla Seçiyoruz!
Dün akşam gerçekleşen Elle Style Awards 2024 etkinliğinde yılın en iyi stilleri ödüllendirdi. Ünlülerin şıklık yarışına girdiği geceye birçok isim katıldı. Geceye katılan ünlü isimlerin kıyafetlerini bir de biz masaya yatıralım yedik...
Seçim yapmakta epey zorlanacağınıza garanti verebiliriz...
O zaman hazırsanız, haydi oylamayaa!!👇
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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş
Ceren Karakoç
Demet Evgar
Zeynep Bastık
Özgü Kaya
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Demet Özdemir
Sinem Kobal
Pelin Akil
Aybüke Pusat
Tuba Büyüküstün
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Sıla Türkoğlu
Zerrin Tekindor
Nesrin Cavadzade
Hande Erçel ve Hakan Sabancı
Edis
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İrem Helvacıoğlu
Furkan Andıç
Taro Emir Tekin
Hazar Ergüçlü
Atiye
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Mert Yazıcıoğlu
Ahsen Eroğlu
Halil İbrahim Ceyhan
Buse Buçe Kahraman
Damla Sönmez
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