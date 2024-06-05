Hepsi Grubu'nda Gülçin Krizi Devam Ediyor: Olaya Dahil Olmak Zorunda Kalan Cemre'den "Uğraşamam" Çıkışı!
Hepsi Grubu'nda Gülçin Krizi Devam Ediyor: Olaya Dahil Olmak Zorunda Kalan Cemre'den "Uğraşamam" Çıkışı!
Gülçin krizinin bitmediği Hepsi Grubu'nun konuya dair bir açıklamada bulunmayan tek ferdi Cemre Kemer de sessizliğini bozdu!
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2004 yılında adını duyuran 'Hepsi' bir dönemin en popüler ve en sevilen grubuydu hatırlarsanız! 5 yıl süren dostlukları 2009 yılında Gülçin gruptan ayrılmaya karar verince kökünden sarsılmıştı.
Gülçin'den sonra üç kişi kalan Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın dostlukları hep baki kaldı, hatta bir süre konserlere de devam ettiler ama çok geçmeden "Hepsi" defterini onlar da kapattı.
Grubun dağılmasına sebep olan kişinin hep Gülçin olduğu düşünüldü. 2022'de Yasemin Yürük'ün verdiği röportajda 20. yıl konseri haberini duyurmasının ardından onun da iptali gelince işler daha da netleşti.
Konu kapanmış gibi duruyordu ki, geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Yasemin Yürük'e Hepsi Grubu'nun plananlanan ama iptal olan 20. konseri sorulduğunda ateş yeniden fitillendi.
Herkes bir atak bekliyordu, beklenen atak da gecikmedi zaten. Olayın yeniden patladığını ve kendisinin sebep olarak gösterildiğini fark eden Gülçin meseleye hemen dahil olup birtakım açıklamalarda bulundu.
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Olaya dair tek konuşmayan kişi Cemre Kemer'di. Evlenip çoluk çocuğa karışan ve şimdilerde sosyal medya fenomeni kimliğiyle öne çıkan Cemre Kemer de bugün sessizliğini bozdu.
Şaşırmayacaksınız ama Cemre de Gülçin'e çıkıştı! Kendisine yüklenenler olduğu için olaya dahil olmak zorunda kalan Cemre, "herhalde yeni bir projesi çıkacak bir şey olacak" vurgusu yaparak aynı Yasemin gibi Gülçin'in Hepsi üzerinden reklam yaptığı imasında bulundu.
Ardından yıllardır barışçıl melek oynayananın kendisini olmadığını söyleyen Cemre Kemer, "ben delikanlı kızımdır" diyerek konuya son noktayı koymuş oldu!
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