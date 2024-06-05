Dönem Dönem Bambaşka Birine Dönüşüp Ülkeye Kalp Krizi Geçirten Meryem Uzerli'den Dobra Estetik İtirafı!
Dönem Dönem Bambaşka Birine Dönüşüp Ülkeye Kalp Krizi Geçirten Meryem Uzerli'den Dobra Estetik İtirafı!
Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan Meryem Uzerli'nin alışılmışın dışındaki estetik itirafı olay oldu!
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Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem rolüyle hayatımıza hızlı bir giriş yapan, doğal ve sempatik tavırlarıyla da o dönemin sevgilisi haline gelen Meryem Uzerli hiç beklemediğimiz bir anda tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek sektörden elini ayağını çekmişti hatırlarsanız.
Ülkemizde inanılmaz bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli'yi uzunca bir süre yeni bir projede yer almamasına rağmen yakınen takip ettik. Kızlarıyla kurduğu hayat da sosyal medya paylaşımları da hep ayrı olay oldu!
Ama kendisiyle ilgili en dikkat çeken şey duru güzelliğine müdahale edip yaptırdığı işlemler sayesinde dönüştüğü yeni kişi oldu! Kalbimizde farklı bir yere sahip olan güzel oyuncu, düzenli olarak dillere düştü!
Geçtiğimiz günlerde ise ekranlara yeni bir projeyle döndü kendisi! GAİN'de yayınlanan "RU" dizisinin başrolünde oynayan Uzerli, hasreti bitirdiği gibi sosyal medya platformlarında yayınlanan programlara çıkmaya başladı.
Geçtiğimiz hafta da Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu! Dizisi hakkında oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştiren Uzerli, konu estetiklerine geldiğindeyse hepimizi şaşırtarak doğruları söylemeyi seçti!
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"Su içiyorum ondan böyle kalıyorum" gibi inandırıcı olmayan tüm estetik açıklamalarına inat dobralığını konuşturan Uzerl, "evet hepsini yaptırıyorum bazen oluyor bazen olmuyor, yapacak bir şey yok!" açıklamasında bulundu! Oh be! Keşke herkes böyle olduğu gibi konuşsa da hepimiz rahatlasak!
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