Yine Dobralığını Konuşturdu: Herkes Kadar Stalker Olduğunu Kabul Eden Hadise'den Fake Hesap İtirafı!
Yine Dobralığını Konuşturdu: Herkes Kadar Stalker Olduğunu Kabul Eden Hadise'den Fake Hesap İtirafı!
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Sesi, sahne şovları ve kombinleri bir yana dursun attığı her adımla olay olan Hadise, gündem olmayı ve gündemde kalmayı seven isimlerden biliyorsunuz.
Sık sık özel hayatı, sosyal medya paylaşımları, kadın dayanışması vurguları ve dobra açıklamalarıyla gündem olan Hadise, birkaç gündür PopBizde hesabının sahibi, Posta yazarı Kaan Ölker'e verdiği röportajla konuşuluyor.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Fizy'de yayınlanan programda Hadise'nin erkeğin maddi gücü hakkında yorumunu belirttiği kısım büyük olay olmuştu!
Güzel şarkıcı, aynı programın bu sefer de başka bir kesidiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Her zamanki açık sözlülüğüyle yine kitabın ortasından konuşan Hadise, bir fake hesabı olduğunu itiraf etti.
Sektörde entel dantel takılıp fake hesabı yokmuş gibi davrananlara ince ince göndermelerde bulunan Hadise, "Gerekiyor bu, çünkü Hadise hesabından yanlışlıkla bir şey like'ladığımı düşünsene. Bu çok büyük bir risk!" açıklamasında bulundu. Buyurun önce izleyin, sonra yorumlarda buluşalım! Vakit itiraf vaktidir, sizin fake hesabınız var mı? Varsa kaç tane?😂
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