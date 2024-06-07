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Eşine Kendi Doğum Gününde Evlilik Teklif Eden Salih Bademci'ye Bunun Sebebi Sorulunca Verdiği Cevapla Güldürdü

Eşine Kendi Doğum Gününde Evlilik Teklif Eden Salih Bademci'ye Bunun Sebebi Sorulunca Verdiği Cevapla Güldürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 20:45

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Salih Bademci son dönemin en beğenilen oyuncularından biri.  Kendine has tarzı ve başarılı oyunculuğu ile ön plana çıkan Bademci, hem yer aldığı projelerle hem de özel hayatıyla beğeni topluyor.

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Kendisinin, oyuncu İmer Özgün ile 2015 yılından beri süre mutlu bir evliliği var bildiğiniz üzere.

Kendisinin, oyuncu İmer Özgün ile 2015 yılından beri süre mutlu bir evliliği var bildiğiniz üzere.

Eşine kendi doğum gününde evlilik teklif eden Salih Bademci'ye katıldığı bir programda bunun sebebi soruldu.

Eşine kendi doğum gününde evlilik teklif eden Salih Bademci'ye katıldığı bir programda bunun sebebi soruldu.

Hayır diyememesi için böyle bir fikir bulduğunu söyleyen Salih Bademci yaratıcılığıyla da beğeni topladı.

Hayır diyememesi için böyle bir fikir bulduğunu söyleyen Salih Bademci yaratıcılığıyla da beğeni topladı.

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