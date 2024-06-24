Konuştukça Battı: Serdar Ortaç Canlı Yayında Yine Kadınları Hedef Alarak İğneleyici Tavsiyelerde Bulundu!
Konuştukça Battı: Serdar Ortaç Canlı Yayında Yine Kadınları Hedef Alarak İğneleyici Tavsiyelerde Bulundu!
Son zamanlarda Instagram hesabından sık sık yayın açan Serdar Ortaç, canlı yayınlarına bir yenisini ekledi. Daha sonra yayından bir bölümü gönderi olarak paylaşan Ortaç'ın sözleri sosyal medya kullanıcılarına sinir krizi geçirtti.
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Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2019 yılında tek celsede boşanmıştı. Bu boşanma kararının ardından Chloe Loughnan'ın adını çıktığı sahnelerde sık sık anmaya devam eden Ortaç, uzun yıllar biten evliliği ve evlilik hakkında yaptığı yorumlarla gündemde kalmayı başarmıştı.
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Son zamanlarda sağlık sorunları ve yaşadığı alkol problemiyle sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekandaki sarhoş görüntüleri sosyal medyaya yayılmıştı.
Sahnede ayakta zor durduğu anlar büyük tepki çekince, ünlü şarkıcıdan beklenmedik bir adım gelmişti. Ortaç, sigara ve alkolü aynı anda bıraktı ve bugün alkol ve sigaradan uzak durduğu 23. günde.
Günlerdir elinde çayıyla canlı yayınlara çıkan ve daha iyi gözüken Serdar Ortaç'ın bugün yeniden gündeme düşüp tepki çekmesinin sebebi ise açtığı son canlı yayında kadınlara yaptığı iğneleyici tavsiyeler...
İşte, Serdar Ortaç'ın sinirleri yeniden hoplatan ''Selam kızlar, şimdi sizlere tatilde kullanabileceğiniz mayo, bikini tavsiyeleri veriyorum...' diyerek başladığı ve epey iğneleyici sözlerle devam ettiği anlar:
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Serdar Ortaç'ın paylaşımına gelen tepkiler ise bu şekilde;
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