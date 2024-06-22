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Survivor All Star'dan Elenince Şansını Bir de Burada Denedi: Turabi Yastık Savaşı Turnuvasına Katıldı!

Survivor All Star'dan Elenince Şansını Bir de Burada Denedi: Turabi Yastık Savaşı Turnuvasına Katıldı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 15:37

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PFC: Pillow Fight Championship isimli organizasyon, Türkçeye ''Yastık Dövüşü Şampiyonası'' olarak çevriliyor.

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Survivor yarışmasıyla ünlenen ve kendi hayran kitlesini oluşturan Turabi Çamkıran'ın Yastık Dövüşü Şampiyonası'na katıldığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve kendi hayran kitlesini oluşturan Turabi Çamkıran'ın Yastık Dövüşü Şampiyonası'na katıldığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

''Turbo'' lakaplı Turabi, Survivor All Star'a şubat ayında, sağlık sorunları nedeniyle veda etmişti. Ardından kameralardan uzakta hayatına devam eden Turabi'nin dövüş görüntüleri hayranlarını şakına çevirdi.

''Turbo'' lakaplı Turabi, Survivor All Star'a şubat ayında, sağlık sorunları nedeniyle veda etmişti. Ardından kameralardan uzakta hayatına devam eden Turabi'nin dövüş görüntüleri hayranlarını şakına çevirdi.

Görüntülerin ardından gelen iddialara göre ise bu görüntüler çok daha eskiye dayanıyor.

Görüntülerin ardından gelen iddialara göre ise bu görüntüler çok daha eskiye dayanıyor.

İşte o görüntüler;

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