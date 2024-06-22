Survivor All Star'dan Elenince Şansını Bir de Burada Denedi: Turabi Yastık Savaşı Turnuvasına Katıldı!

PFC: Pillow Fight Championship isimli organizasyon, Türkçeye ''Yastık Dövüşü Şampiyonası'' olarak çevriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor yarışmasıyla ünlenen ve kendi hayran kitlesini oluşturan Turabi Çamkıran'ın Yastık Dövüşü Şampiyonası'na katıldığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''Turbo'' lakaplı Turabi, Survivor All Star'a şubat ayında, sağlık sorunları nedeniyle veda etmişti. Ardından kameralardan uzakta hayatına devam eden Turabi'nin dövüş görüntüleri hayranlarını şakına çevirdi.
Görüntülerin ardından gelen iddialara göre ise bu görüntüler çok daha eskiye dayanıyor.
İşte o görüntüler;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın