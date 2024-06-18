İkili Yılların Ardından Tekrar Yan Yana: Serdar Ortaç ve Rumen Şarkıcı Otilia Otobüste Karşılaştı!

Serdar Ortaç, Türk pop müziğinin imza isimlerinden biri. Son zamanlarda kendisini, gündem olan konser videolarında ve katıldığı programlarda sıkça görüyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apron otobüsünde Antalya'ya giderken Rumen şarkıcı Otilia'yla karşılaşan Serdar Ortaç, o anları kayıt altına alıp paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonrasında Ortaç, Otilia'dan 9 yıl önce birlikte seslendirdikleri ''Balım'' şarkısının nakaratını tekrar söylemesini rica etti.
İkilinin ''Balım'' isimli düeti, 2015 yılında yayınlanmıştı.
O anı merak edenleri şöyle alalım;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın