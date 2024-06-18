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İkili Yılların Ardından Tekrar Yan Yana: Serdar Ortaç ve Rumen Şarkıcı Otilia Otobüste Karşılaştı!

İkili Yılların Ardından Tekrar Yan Yana: Serdar Ortaç ve Rumen Şarkıcı Otilia Otobüste Karşılaştı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 21:32

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Serdar Ortaç, Türk pop müziğinin imza isimlerinden biri. Son zamanlarda kendisini, gündem olan konser videolarında ve katıldığı programlarda sıkça görüyoruz.

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Apron otobüsünde Antalya'ya giderken Rumen şarkıcı Otilia'yla karşılaşan Serdar Ortaç, o anları kayıt altına alıp paylaştı.

Apron otobüsünde Antalya'ya giderken Rumen şarkıcı Otilia'yla karşılaşan Serdar Ortaç, o anları kayıt altına alıp paylaştı.

Sonrasında Ortaç, Otilia'dan 9 yıl önce birlikte seslendirdikleri ''Balım'' şarkısının nakaratını tekrar söylemesini rica etti.

Sonrasında Ortaç, Otilia'dan 9 yıl önce birlikte seslendirdikleri ''Balım'' şarkısının nakaratını tekrar söylemesini rica etti.

İkilinin ''Balım'' isimli düeti, 2015 yılında yayınlanmıştı.

İkilinin ''Balım'' isimli düeti, 2015 yılında yayınlanmıştı.

O anı merak edenleri şöyle alalım;

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