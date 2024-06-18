Gerçek Bir Centilmen: Kerem Bürsin 'Can Feda' Filminin Galasında Melike İpek Yalova'yı Böyle Güldürmüş
Gerçek Bir Centilmen: Kerem Bürsin 'Can Feda' Filminin Galasında Melike İpek Yalova'yı Böyle Güldürmüş
Başrollerini Burak Özçivit, Kerem Bürsin ve Melike İpek Yalova'nın paylaştığı 2018 yapımı 'Can Feda' filmi, 3 milyon 442 bin TL'lik hasılatıyla milyonluk barajı geçmeyi başarmıştı. Film bugünlerde tekrar gündeme geldi, sebebi ise galasında yaşanan ve gören herkesin yüzünü gülümseten bir detay...
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'Can Feda' filmi 2018 yılında vizyona girmiş ve özellikle savaş-aksiyon filmlerini sevenlerin ilgisini toplamıştı.
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Adeta yıldızlar geçidi gibi olan filmin kadrosunda Burak Özçivit de vardı Kerem Bürsin de... Melike İpek Yalova ise 'Doktor Seher' rolüyle filmin tek kadın oyuncusuydu.
Sosyal medyada çok konuşulan videoyu dikkatlice izleyenler, Kerem Bürsin'in muazzam bir çaba içinde olduğunu görüyor. Melike İpek Yalova kamera karşısında kendini biraz gergin hissedince Kerem Bürsin o noktada devreye giriyor ve aktrisin yüzünü gülümsetecek tavırlar içine giriyor.
Bu küçük ama önemli detay dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. İşte sosyal medya kullanıcılarının bu anlara verdiği tepkiler:
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