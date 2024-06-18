Gerçek Bir Centilmen: Kerem Bürsin 'Can Feda' Filminin Galasında Melike İpek Yalova'yı Böyle Güldürmüş

Başrollerini Burak Özçivit, Kerem Bürsin ve Melike İpek Yalova'nın paylaştığı 2018 yapımı 'Can Feda' filmi, 3 milyon 442 bin TL'lik hasılatıyla milyonluk barajı geçmeyi başarmıştı. Film bugünlerde tekrar gündeme geldi, sebebi ise galasında yaşanan ve gören herkesin yüzünü gülümseten bir detay...