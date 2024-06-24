Afra Saraçoğlu'na Deniz Sezonunu Açtıran Bikininin Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Afra Saraçoğlu'na Deniz Sezonunu Açtıran Bikininin Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Afra Saraçoğlu, son paylaşımında verdiği pozlarla hayranlarının beğenisini toplarken; üzerindeki bikininin fiyatını öğrenenleri oldukça şaşırttı. Akıllarda yer edinen tek soru ise ''Bu paraya değdi mi?'' oldu...
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Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle fırtınalar estiren ve adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, sezon kapanır kapanmaz kendini serin sulara attı.
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Sette başlayıp ardından alevlenen aşklara bir örnek daha Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ikilisi olmuştu. İkili ilişkilerini uzun bir süre inkar etse de nihayet aşklarını ilan ettiler.
Bu gözde çiftimiz, şimdilerde birlikte İspanya tatilindeler. İkiliden henüz bir aşk pozu gelmese de, Afra Saraçoğlu'ndan bu yazın en iddialı pozlarından biri geldi...
Çiçekli bikinisiyle büyük beğeni toplayan Saraçoğlu'nun bikinisinin fiyatı ise cep yakacak cinstendi.
Artık ne pahalı ne ucuz ayrımı yapamaz olduk ama Afra'nın 15 bin 298 Tl değerindeki bikinisi, bizlere ''yok artık, bir sezon için verilecek para mı?'' dedirtti.
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