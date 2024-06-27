Emir Can İğrek Harbiye Sahnesine Transparan Gömleğiyle Çıktı: Gelecek Eleştirilerin Önünü Bıçak Gibi Kesti!
Emir Can İğrek Harbiye Sahnesine Transparan Gömleğiyle Çıktı: Gelecek Eleştirilerin Önünü Bıçak Gibi Kesti!
''Ali Cabbar'' isimli şarkısıyla popülerliğe kavuşan şarkıcı Emir Can İğrek, bugün Harbiye sahnesinde konser verdi. Konser öncesinde röportaj veren İğrek, transparan sahne kostümü ile ilgili gelen sorulara iddialı bir açıklamayla cevap verdi.
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Geçtiğimiz yıl çıkarttığı ''Parti İptal'' isimli albümünde bulunan ''Ali Cabbar'' isimli şarkısının sosyal medya içeriklerinde sürekli kullanılmasıyla hızlı bir üne kavuşan Emir Can İğrek, bugün Harbiye'de konser verdi.
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Harbiye konseri için hayatında ilk defa transparan bir gömlek giyen İğrek, sahne öncesinde röportaj verdi. Muhabir kendisine gömleğiyle ilgili soru yöneltince de ''Gelecek eleştiri ne olabilir mesela? ‘Transparan giydi, nasıl bir erkeksin’ gibi mi?'' ve ''Her şeyi giyerim, çok sorun değil.'' şeklindeki açıklamalarıyla her türlü eleştirinin önünü kesti.
O açıklamayı merak edenleri şöyle alalım👇
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Bu adam ❤️❤️❤️