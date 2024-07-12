Tatilin Keyfini Sonuna Kadar Çıkaran Pınar Deniz Radikal İmaj Değişikliğiyle Görenleri Şoke Etti!
Tatilin Keyfini Sonuna Kadar Çıkaran Pınar Deniz Radikal İmaj Değişikliğiyle Görenleri Şoke Etti!
Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Pınar Deniz radikal bir imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncunun yeni halini görenler şoke oldu!
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Üç sezon boyunca Yargı dizisindeki Ceylin karakteri ile seyirciden tam not alan Pınar Deniz, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Yaklaşık iki buçuk senedir Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte paylaştığı aşk pozlarıyla da çok konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Pınar Deniz, bu kez de radikal imaj değişikliği ile gündeme geldi. Saçlarına Afrika örgüsü yaptıran ünlü oyuncunun yeni halini görenler şoke oldu!
Ünlü oyuncu yeni tarzını gösterdiği son paylaşımına "tatil kafası" notunu düştü!
Gelin, ünlü oyuncunun yeni tarzına kim ne demiş bir de ona bakalım!
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