Yine Kalbimiz Eridi: Aslı Enver'in Dünyalar Güzeli Kızı Elay'ın İlk Havuz Pozu Çocuk Sevginizi Arşa Çıkartacak
Yine Kalbimiz Eridi: Aslı Enver'in Dünyalar Güzeli Kızı Elay'ın İlk Havuz Pozu Çocuk Sevginizi Arşa Çıkartacak
Geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan dünyalar güzeli kızıyla sık sık gündem olan Aslı Enver, bu sefer de Elay'ın ilk havuz pozunu paylaştı!
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Güzelliği, samimiyeti, oyunculuğu ve nahif tavırları ile çok sevilen Aslı Enver'i mutlaka tanıyorsunuzdur. 2022 yılında Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, mutlu aile pozları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alan ünlü oyuncu, Elay'ın yüzünü takipçileri ile paylaşmaya başladığı günden bu yana her pozu ile de kalbimizi eritiyor!
Geçtiğimiz günlerde bir yaşına giren Elay'ın sevimli mi sevimli pozları ise her seferinde olay oluyor. Hatta birçoğumuz Aslı Enver ve Elay'dan yeni poz ne zaman gelecek diye dört gözle bekliyor desek yeri!
Geçtiğimiz saatlerde, dünyalar güzeli Elay'dan bir poz daha geldi. Aslı Enver'in biricik kızı bu sefer de ilk kez havuza girdi. Olayın şaşkın surat ifadesi de boğum boğum kolları da "41 kere maşallah" dedirtti.
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