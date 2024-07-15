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Annesini Dumura Uğrattı: Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in Kızı Ada'nın Dünya Tatlısı Halleri Kalp Eritti!

Annesini Dumura Uğrattı: Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in Kızı Ada'nın Dünya Tatlısı Halleri Kalp Eritti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 21:34

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski, eşi güzel oyuncu Melis İşiten kızları Ada ile kalpleri eriten bir video paylaştı! Ada'nın duru güzelliği, gülüşü ve dünya tatlısı halleri hayran bıraktı.

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Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten 2014 yılında evlenmiş, doğallıkları ve samimiyetleriyle de en favori çiftlerden biri haline gelmeye başarmıştı.

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten 2014 yılında evlenmiş, doğallıkları ve samimiyetleriyle de en favori çiftlerden biri haline gelmeye başarmıştı.

2017 yılında kızları Ada'yı kucağına alan çiftin dışarıdan peri masalı gibi gözüken aşkı 2019 yılında sona ermişti.

2017 yılında kızları Ada'yı kucağına alan çiftin dışarıdan peri masalı gibi gözüken aşkı 2019 yılında sona ermişti.

Evli oldukları zamanda da çok yakın arkadaş oldukları belli olan çift, boşandıktan sonra dostluklarını sürdürmeye devam etti. Böylelikle karı koca olarak değil ama boşandıkları halde kızları için aile olarak kalmayı başaran çift formunda parmakla gösterilmeye başladılar.

Evli oldukları zamanda da çok yakın arkadaş oldukları belli olan çift, boşandıktan sonra dostluklarını sürdürmeye devam etti. Böylelikle karı koca olarak değil ama boşandıkları halde kızları için aile olarak kalmayı başaran çift formunda parmakla gösterilmeye başladılar.

Kızına çok düşkün bir anne olan ve şahane de bir bağ kuran Melis İşiten, geçtiğimiz saatlerde ana kız çektikleri güldüren bir video paylaştı.

Kızına çok düşkün bir anne olan ve şahane de bir bağ kuran Melis İşiten, geçtiğimiz saatlerde ana kız çektikleri güldüren bir video paylaştı.

Kızı "kim kimi daha iyi tanıyor?" challenge'ı yapan Melis İşiten, Ada tarafından fena dumura uğratıldı 🙈 Ada ise güzelliği, tatlılığı ve gülüşüyle kalpleri eritti...❤️

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