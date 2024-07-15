Hastaneden İlk Görüntüler Geldi: Burcu Biricik Luna'yı Kucağına Aldı, Baba Emre Yetkin Kızına Resmen Aşık Oldu
Hastaneden İlk Görüntüler Geldi: Burcu Biricik Luna'yı Kucağına Aldı, Baba Emre Yetkin Kızına Resmen Aşık Oldu
Geçtiğimiz saatlerde doğum yapan Burcu Biricik'in ailesi, Luna'yı karşılama seremonisinden fotoğraflar paylaştı! Luna'ya hayran hayran bakan ailenin yanı sıra kızına çoktan abayı yakmış Emre Yetkin, kalp eritti!
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Duru güzelliği ve oyunculuğuyla sık sık gündem olan Burcu Biricik ve 2014'ten bu yana evli olduğu biricik eşi Emre Yetkin geçtiğimiz saatlerde anne baba oldu biliyorsunuz!
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Normal doğumu bekleyen ve sabırsızca gün sayan Burcu Biricik'in aylardır merakla beklenen Luna'yı kucağına aldığı haberi hızla yayılmıştı hatırlarsanız.
Burcu Biricik'in erkek kardeşinin eşinin paylaşımıyla Luna'nın tam olarak 8 saat önce, yani öğle saatlerinde dünyaya geldiği ortaya çıktı.
Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in hastane odası dekorunda unisex renkler tercih ettiği de gözlerden kaçmadı!
Fakat gören herkesi kalbinden vuran asıl fotoğraf Burcu Biricik'in erkek kardeşinin hesabından paylaşıldı... Luna'ya meraklı ve sevgi dolu gözlerle bakan ailesi de kızına çoktan abayı yakmış Emre Yetkin de kalp eritti!
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