Güzelliğiyle Baş Döndüren Elçin Sangu'nun Pozlarını Görünce Kırk Yaşına Merdiven Dayadığına İnanamayacaksınız

1985 doğumlu Elçin Sangu dün akşam 39. yaş gününü büyük bir coşkuyla kutladı. Ünlü oyuncunun doğum günü renkli anlara şahitlik etti. Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Salih Bademci'nin de katıldığı kutlama dizinin hayranlarını sevindirdi.