Güzelliğiyle Baş Döndüren Elçin Sangu'nun Pozlarını Görünce Kırk Yaşına Merdiven Dayadığına İnanamayacaksınız
Güzelliğiyle Baş Döndüren Elçin Sangu'nun Pozlarını Görünce Kırk Yaşına Merdiven Dayadığına İnanamayacaksınız
1985 doğumlu Elçin Sangu dün akşam 39. yaş gününü büyük bir coşkuyla kutladı. Ünlü oyuncunun doğum günü renkli anlara şahitlik etti. Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Salih Bademci'nin de katıldığı kutlama dizinin hayranlarını sevindirdi.
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Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Kiralık Aşk gibi projelerle adını geniş kitlelere duyuran Elçin Sangu, sadece ekranlarda değil, magazin dünyasında da adından sıkça söz ettiriyor.
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Ünlü oyuncu, kariyerindeki başarılarının yanı sıra, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da gündemin merkezinde yer alıyor. Hem ekran performansları hem de renkli kişiliğiyle dikkat çeken Sangu, medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
13 Ağustos günü 39. yaş gününü kutlayan Elçin Sangu adeta bir yıldız gibi parladı! 1985 doğumlu ünlü oyuncu, dün akşam yakın arkadaşlarıyla birlikte renkli bir doğum günü partisi düzenledi.
40 yaşına merdiven dayayan güzel oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına yazdığı "Sizinle birlikte büyümek, öğrenmek, paylaşmak en büyük hediyem oldu…Hepimizin kalbinde sevgi, huzur ve mutluluk dolu zamanlar olsun.İyi ki varsınız…çok güzel geldin 39" notunu düştü.
Güzeliğiyle baş döndüren ve yaşına bir an olsun inanamadığımız Sangu'yu Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşlarından biri olan Salih Bademci yalnız bırakmadı!
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