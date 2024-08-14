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Hep Heyecandan: Feyza Civelek'in Türk Kahvesi Yapacağım Derken Ocağı Yakamadığı Anlar Goygoy Malzemesi Oldu

Hep Heyecandan: Feyza Civelek'in Türk Kahvesi Yapacağım Derken Ocağı Yakamadığı Anlar Goygoy Malzemesi Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 18:34

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir programda müzeden fırlama eviyle dikkat çeken Feyza Civelek, çekim ekibine ve sunucuya kahve yapmak için kolları sıvadı. Ocağın altını bir türlü yakamayan Civelek'in çabası dillere düştü!

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Son zamanlarda televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyza Civelek, "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Nilay karakteriyle büyük bir popülerlik yakaladı. Nilay’ın hem izleyicilere fenalık geçiren hem de bir o kadar sevilmeyi başaran karmaşık kişiliği, Civelek’in yeteneklerini adeta gözler önüne serdi.

Son zamanlarda televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyza Civelek, "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Nilay karakteriyle büyük bir popülerlik yakaladı. Nilay’ın hem izleyicilere fenalık geçiren hem de bir o kadar sevilmeyi başaran karmaşık kişiliği, Civelek’in yeteneklerini adeta gözler önüne serdi.

Televizyon dünyasının parlayan yıldızların biri olmayı sürdüren Civelek dizinin reyting rekorları kıran başarısına önemli bir katkı sağlamış oldu tabii. Feyza Civelek’in ekranlarda yarattığı etkileyici performans, onu magazin dünyasının ve hayranlarının radarına yerleştirmeye devam ediyor.

Televizyon dünyasının parlayan yıldızların biri olmayı sürdüren Civelek dizinin reyting rekorları kıran başarısına önemli bir katkı sağlamış oldu tabii. Feyza Civelek’in ekranlarda yarattığı etkileyici performans, onu magazin dünyasının ve hayranlarının radarına yerleştirmeye devam ediyor.

Paylaşımlarından yaptığı açıklamlara sık sık adından bahsettiren Feyza Civelek çoğu zaman dizideki Nilay karakteriyle benzerliği hakkında yorum alıyor bildiğiniz gibi.

Paylaşımlarından yaptığı açıklamlara sık sık adından bahsettiren Feyza Civelek çoğu zaman dizideki Nilay karakteriyle benzerliği hakkında yorum alıyor bildiğiniz gibi.

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde müzeden fırlama gibi gözüken odası ve ilginç koleksiyonlarıyla Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na kapılarını açan Feyza Civelek, yine gündemi sallamıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde müzeden fırlama gibi gözüken odası ve ilginç koleksiyonlarıyla Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na kapılarını açan Feyza Civelek, yine gündemi sallamıştı.

Anksiyetenizi tavan yapacak o odanın detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Program sırasında çekim ekibine ve sunucuya türk kahvesi yapmak için kolları sıvayan Feyza Civelek bu görüntülerle ayrı olay oldu! Kolları sıvadı sıvamasına, cezveyi ocağa koydu koymasına ama bir türlü altını yakalamadı!

Program sırasında çekim ekibine ve sunucuya türk kahvesi yapmak için kolları sıvayan Feyza Civelek bu görüntülerle ayrı olay oldu! Kolları sıvadı sıvamasına, cezveyi ocağa koydu koymasına ama bir türlü altını yakalamadı!
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Gelin "çabana sağlık" dedirten o anlara birlikte bakalım👇

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