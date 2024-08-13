En Son Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisinde Görmüştük: Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin Çiftinden Güzel Haber
En Son Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisinde Görmüştük: Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin Çiftinden Güzel Haber
2020 senesinde Cansel Elçin ile evlenen oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu duyurdu.
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2020 yılında kendisi gibi oyuncu Cansel Elçin ile dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat, hem ilişkisi hem de yer aldığı birçok yapım ile farklı yönlerini göstermeye devam ediyor.
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En son Prens, Kimler Geldi Kimler Geçti, La Pasion Turca gibi dizilerle ekran başına geçen Zeynep Tuğçe Bayat sosyal medya hesabından güzel bir haber verdi!
Ultrason fotoğrafıyla ve belirgin karnıyla poz veren Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin bebek beklediklerini duyurdu! Çift ilk çocuklarını kucaklarına alacak....
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aralarında yaş farkı olmasına rağmen çok güzel Bir çift tebrik ederim Allah analı babalı büyütsün
allah anneli babalı buyutsunn