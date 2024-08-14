Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yasemin ve İdo Tatlıses Çiftinin İkizleriyle Tanışan Gülben Ergen Bir Koluna Emir'i Diğerine Ayel'i Aldı!

Yasemin ve İdo Tatlıses Çiftinin İkizleriyle Tanışan Gülben Ergen Bir Koluna Emir'i Diğerine Ayel'i Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 20:46

Yasemin ve İdo Tatlıses'in sevimli ikizleri Ayel ve Emir'in tatlılığına Gülben Ergen de dayanamadı! İkizlerin Ergen'e olan aşk dolu bakışları gözlerden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son dönemlerin en gözde çiftlerinden biri olan İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses, aşk ve mutluluğun keyfini dolu dolu yaşıyor. 2017 yılında aşk hayatına adım atan çift, 2021 yılında görkemli ve asil bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Son dönemlerin en gözde çiftlerinden biri olan İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses, aşk ve mutluluğun keyfini dolu dolu yaşıyor. 2017 yılında aşk hayatına adım atan çift, 2021 yılında görkemli ve asil bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Evliliklerinin ikinci yılında ise sosyal medyadan verdikleri bomba gibi bir haberle ikiz bebek beklediklerini duyuran çift, ardından gıpta dolu bakışlarla takip edilmeye başlanmıştı.

Evliliklerinin ikinci yılında ise sosyal medyadan verdikleri bomba gibi bir haberle ikiz bebek beklediklerini duyuran çift, ardından gıpta dolu bakışlarla takip edilmeye başlanmıştı.

Dedeleri İbrahim Tatlıses'e benzetilen ikizler o gün bu gündür kalbimizin bir köşesine yerleşmiş, anne ve babalarının paylaştıkları sevimli pozlarla gönülleri içten fethetmişti.

Dedeleri İbrahim Tatlıses'e benzetilen ikizler o gün bu gündür kalbimizin bir köşesine yerleşmiş, anne ve babalarının paylaştıkları sevimli pozlarla gönülleri içten fethetmişti.

Gülben Ergen de yakın dostu İbrahim Tatlıses'ın torunlarıyla sonunda tanıştı! İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le bir araya gelen Ergen ikizleri böyle kucakladı!

Gülben Ergen de yakın dostu İbrahim Tatlıses'ın torunlarıyla sonunda tanıştı! İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le bir araya gelen Ergen ikizleri böyle kucakladı!

Sevimli Tatlıseslerin Gülben Ergen'e aşk dolu bakışlarını İdo Tatlıses paylaştı 👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın