Yasemin ve İdo Tatlıses Çiftinin İkizleriyle Tanışan Gülben Ergen Bir Koluna Emir'i Diğerine Ayel'i Aldı!
Yasemin ve İdo Tatlıses Çiftinin İkizleriyle Tanışan Gülben Ergen Bir Koluna Emir'i Diğerine Ayel'i Aldı!
Yasemin ve İdo Tatlıses'in sevimli ikizleri Ayel ve Emir'in tatlılığına Gülben Ergen de dayanamadı! İkizlerin Ergen'e olan aşk dolu bakışları gözlerden kaçmadı.
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Son dönemlerin en gözde çiftlerinden biri olan İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses, aşk ve mutluluğun keyfini dolu dolu yaşıyor. 2017 yılında aşk hayatına adım atan çift, 2021 yılında görkemli ve asil bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.
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Evliliklerinin ikinci yılında ise sosyal medyadan verdikleri bomba gibi bir haberle ikiz bebek beklediklerini duyuran çift, ardından gıpta dolu bakışlarla takip edilmeye başlanmıştı.
Dedeleri İbrahim Tatlıses'e benzetilen ikizler o gün bu gündür kalbimizin bir köşesine yerleşmiş, anne ve babalarının paylaştıkları sevimli pozlarla gönülleri içten fethetmişti.
Gülben Ergen de yakın dostu İbrahim Tatlıses'ın torunlarıyla sonunda tanıştı! İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le bir araya gelen Ergen ikizleri böyle kucakladı!
Sevimli Tatlıseslerin Gülben Ergen'e aşk dolu bakışlarını İdo Tatlıses paylaştı 👇
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