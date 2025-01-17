Evliliğe Tövbeli: Daha Önce İki Kez Nikah Masasına Oturan Şeyma Subaşı'ndan Bomba Etkisi Yaratacak Aşk İtirafı
Evliliğe Tövbeli: Daha Önce İki Kez Nikah Masasına Oturan Şeyma Subaşı'ndan Bomba Etkisi Yaratacak Aşk İtirafı
Geçmişteki evlilikleri ve girişimleriyle sık sık manşetlere yerleşen Şeyma Subaşı şimdilerde kozmetik markasıyla adından bahsettiriyor. Geçtiğimiz ay yeni bir roman yazmaya başladığını açıklayan Subaşı zaman zaman da açıklamalarıyla gündeme geliyor.
Şimdilerde Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşkını göz önünde yaşayan Subaşı aşk hayatına dair itiraflarla gündeme geldi. Hayatında bir kere aşık olduğunu söyleyen isim neler söylemiş gelin birlikte bakalım!
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2017 senesinde nikah masasına oturan 2018 senesinde de boşanma kararı alan Şeyma Subaşını yaptığı bu evlilikle adından epey bir bahsettirmişti.
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2023 senesinde Mohammed Alsaloussi ile evlenen ancak bu evliliği de oldukça kısa süren Subaşı'yı sonrasında karıştığı aşk iddialarıyla gündeme düşse de bu dedikoduların altı çoğunlukla boş çıkmıştı.
Kızı Melisa'yı gözlerimizin önünde büyüten, sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla adınan bahsettiren Şeyma Subaşı'nı gündemde görmediğimiz gün sayılıyken şimdilerde gönlünü bir başkasına kaptırdı.
Brezilyalı model Marlon Teixeira aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuran Subaşı geçtiğimiz aylarda ayrılık iddialarına bile karışmıştı.
Bir YouTube kanalına konuk olan Subaşı, "Hayatında kaç kere aşık oldun?" sorusuna "Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır." şeklinde yanıt vermesinin ardından gündeme oturdu.
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Brezilyalı model sevgilisi hakkında da konuşmasının devamında "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer... Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi." ifadelerini kullanan Subaşı aşka geldi!
Öncesinde iki evlilik yapan Subaşı artık evliliğe inanmadığını da "Ruhum evli. O kişi ile evliyim. Ben öyle hissediyorum." diyerek itiraf etti.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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