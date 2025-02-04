İsveç’te Okula Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
İsveç’te Okula Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
İsveç’in Örebro kentinde bulunan bir okula giren saldırgan etrafa rastgele ateş açmaya başladı. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 kişi yaralanırken, saldırgan ile olay yerine intikal eden polis ekipleri arasında çatışma yaşandı. Yetkililer, çevrede yaşayanları okul bölgesinden uzak durması için uyardı.
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İsveç yerel basınındaki haberlere göre, İsveç'in orta kesimindeki Örebro kentinde bir okula giren saldırgan silahla ateş açtı.
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Saldırıda en az 5 kişinin yaralandığı açılanırken, yaralıların son durumu ise henüz belli değil.
Saldırının gerçekleştiği okuldan görüntüler 👇
Polis halkı Örebro'daki Västhaga bölgesinden uzak durmaya ya da evlerinde kalmaya çağırdı.
Okul müdürlerinden olan Mattias Molin, okulun tahliye edildiğini ve polis ekiplerinin içeri girmek üzere olduğunu söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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