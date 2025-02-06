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Rasim Ozan Kütahyalı ile Olaylı Bir Şekilde Boşanan Nagehan Alçı Nafaka Alamadığını Açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı ile Olaylı Bir Şekilde Boşanan Nagehan Alçı Nafaka Alamadığını Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.02.2025 - 23:58

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Ülkemizin en tanınmış çiftlerinden biri olan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı iki yıl önce boşanmış, boşanmaları büyük olay olmuştu hatırlarsanız. 13 senelik evliliğin tek celsede bittiği olayda şiddet iddiaları da konuşulmuştu. Yıllarca sessiz sedasız sürdürülen evlilikte bütün taşlar ortaya dökülmüştü. Nagehan Alçı'dan, katıldığı bir programda eski eşi hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

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Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine nafaka ödemediğini açıkladı.

Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine nafaka ödemediğini açıkladı.

"Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?" diyen Alçı, 1,5 senedir nafaka alamadığını söyledi.

"Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?" diyen Alçı, 1,5 senedir nafaka alamadığını söyledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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