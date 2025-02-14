Ala Tokel Bir Röportajında Kendisine Atılan Mesajlardan Özel Hayatına Kadar Gelen Soruları Yanıtladı
Ala Tokel Bir Röportajında Kendisine Atılan Mesajlardan Özel Hayatına Kadar Gelen Soruları Yanıtladı
Ala Tokel, YouTube'a ürettiği vlog içerikleriyle ünlenmiş ardından da Instagram gibi sosyal medya platformlarında içerik üreticiliğine devam ettirmiş bir isim. Kendisini son yıllarda magazin gündeminde de yaşadığı aşklarla epey gördük.
Ala Tokel, ''Sober'' isimli bir dijital derginin konuğu oldu. Tokel, özel yaşantısından tutun da arkadaşlık ilişkilerine kadar kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.
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Sosyal medyada ürettiği içeriklerle ünlenen ardından iş insanlığına soyunarak farklı illerde nail art stüdyoları açan Ala Tokel'i mutlaka duymuşsunuzdur.
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Tokel, geçtiğimiz sene milli futbolcularımızdan 21 yaşındaki Bertuğ Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Çiftin birlikteliği kısa sürmüş ve ağustos ayında yollar ayrılmıştı.
Ala Tokel, ''Sober'' isimli bir dijital derginin konuğu oldu. Özel itiraflarda bulunan ünlü içerik üreticisi en çok ''Burnunu yaptır'' mesajı aldığını söyledi.
''Bir fotoğrafın parlaklığını açıp etraftakilere bakacak kadar kıskancım!'' diyen Tokel, arkadaşlarına ilişkide kıskandırma tavsiyesi olarak ''Gece çıkalım'' dediğini ifade etti.
Derginin paylaşımının tamamını merak edenler için👇
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