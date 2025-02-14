Ala Tokel Bir Röportajında Kendisine Atılan Mesajlardan Özel Hayatına Kadar Gelen Soruları Yanıtladı

Ala Tokel, YouTube'a ürettiği vlog içerikleriyle ünlenmiş ardından da Instagram gibi sosyal medya platformlarında içerik üreticiliğine devam ettirmiş bir isim. Kendisini son yıllarda magazin gündeminde de yaşadığı aşklarla epey gördük.

Ala Tokel, ''Sober'' isimli bir dijital derginin konuğu oldu. Tokel, özel yaşantısından tutun da arkadaşlık ilişkilerine kadar kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.