Kenan Doğulu'nun Biricik Aşkı Beren Saat'e 14 Şubat Jesti Tadındaki Sosyal Medya Paylaşımı
Kenan Doğulu'nun Biricik Aşkı Beren Saat'e 14 Şubat Jesti Tadındaki Sosyal Medya Paylaşımı
2014 yılında Los Angeles'da gerçekleştirdikleri düğünlerinden bu yana magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen ünlü ikililerimizden.
14 Şubat Sevgililer gününe özel paylaşım ise Kenan Doğulu'dan geldi. Biricik sevgilisine olan aşkını anlatmalara doyamayan Doğulu'nun romantik sözleri takipçilerinden büyük beğeni topladı.
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'Aşkı Memnu' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizilerinin başrolü olarak hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu Beren Saat'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kenan Doğulu ise romantik aşk şarkılarının mimarı olarak tanıdığımız bir isim.
Saat ve Doğulu ikilisi 2014 yılında Malibu'da gerçekleşen bir sahil düğünüyle dünaevine girmişlerdi.
Birbirlerine olan aşklarını her daim dile getiren çift, sosyal medya üzerinden de sık sık romantik paylaşımlar yapıyor.
Romantizm dolu paylaşım bu sefer Kenan Doğulu'dan geldi. 14 Şubat Özel paylaşımında biricik aşkı Beren Saat'i aşk dolu bir notla paylaştı.
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