Yeni Dizisi İçin Kilo Verip İmaj Değiştiren Jacob Elordi'nin Yeni Hali Dikkat Çekti
Yeni Dizisi İçin Kilo Verip İmaj Değiştiren Jacob Elordi'nin Yeni Hali Dikkat Çekti
'Euphoria' dizisinin yıldız oyuncularından olan Jacob Elordi, geçtiğimiz aylarda sosyal medya influencerı Olivia Jade ile ayrıldığı fakat ilişkilerine yeniden bir şans vermiş olabilecleri haberiyle gündeme gelmişti.
Yakışıklılığıyla birçok kişinin kalbinde taht kuran ünlü yıldız, yeni dizisi “The Narrow Road to the Deep North” için oluşturduğu imajıyla gündeme geldi.
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Genç aktör Jacob Elordi, selvi boyu ve karizmatik halleriyle kısa sürede kendini geniş kitlere sevdirmeyi başarmış bir isim.
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Genç oyuncunun yıldızı 'Euphoria' dizisinin ardından parlamıştı. Bizler de onu burada hayat verdiği 'Nate' karakteriyle tanımıştık.
Ünlü yıldız, başarılı oyunculuğunun yanı sıra Influencer sevgilisi Olivia Jade ile olan aşkıyla da gündeme gelmişti. Ayrıldıkları düşünülen çift, geçtiğimiz ay birlikte görüntülenmişti.
Elordi, The Narrow Road to the Deep North dizisinde canlandırdığı savaş esiri karakteri için imaj değişimine gitti.
Yeni imajıyla ilk kez görüntülenen Jacob Elordi, uzamış favorileri ve verdiği kilolarıyla dikkat çekti. 👇
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