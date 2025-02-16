Yeni Dizisi İçin Kilo Verip İmaj Değiştiren Jacob Elordi'nin Yeni Hali Dikkat Çekti

'Euphoria' dizisinin yıldız oyuncularından olan Jacob Elordi, geçtiğimiz aylarda sosyal medya influencerı Olivia Jade ile ayrıldığı fakat ilişkilerine yeniden bir şans vermiş olabilecleri haberiyle gündeme gelmişti.

Yakışıklılığıyla birçok kişinin kalbinde taht kuran ünlü yıldız, yeni dizisi “The Narrow Road to the Deep North” için oluşturduğu imajıyla gündeme geldi.