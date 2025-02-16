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Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizin Oyunuzla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizin Oyunuzla Seçiyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 21:51

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Tabii bir de modaya uyanlar, tarzlarıyla gündeme gelenler oldu. Kimileri konser kimileri set kimileri de günlük kombinleriyle çok konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Nilsu Berfin Aktaş?

Nilsu Berfin Aktaş?

Hadise?

Hadise?

Sıla Türkoğlu?

Sıla Türkoğlu?

Gamze Erçel?

Gamze Erçel?

Şevval Şahin?

Şevval Şahin?
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Burcu Özberk?

Burcu Özberk?

Şeyma Subaşı?

Şeyma Subaşı?

Melike Şahin?

Melike Şahin?

Sinem Kobal?

Sinem Kobal?

Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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