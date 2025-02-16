Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizin Oyunuzla Seçiyoruz!
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizin Oyunuzla Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Tabii bir de modaya uyanlar, tarzlarıyla gündeme gelenler oldu. Kimileri konser kimileri set kimileri de günlük kombinleriyle çok konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Nilsu Berfin Aktaş?
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Hadise?
Sıla Türkoğlu?
Gamze Erçel?
Şevval Şahin?
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Burcu Özberk?
Şeyma Subaşı?
Melike Şahin?
Sinem Kobal?
Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?
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