Çiçeğini Çikolatasını Kapıp Gelmiş: Alizade Sevgilisi Jonas Beck ile Yeni Aşk Pozlarını Paylaştı!

2022'de Türkiye'ye taşınarak Türkçe şarkılar üretmeye başlamasının ardından 'Anormal' ve '24/7' gibi parçalarıyla tanınan Alizade, Berkcan Güven ile gerçekleştirdiği konserlerin ardından geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı hatırlarsanız. Daha sonra Berkcan Güven, Alizade'nin kendisini dolandırdığını iddia etmiş; ikilinin arasındaki ipler iyice gerilmişti.

Son dönemlerde müzik kariyerine hız kesmeden devam eden rapçi Alizade, yönetmen sevgilisi Jonas Beck ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmez oldu. Birbirlerine çokça yakıştırılan ikiliden 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ardından aşk pozları ardı ardına geldi.