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Çiçeğini Çikolatasını Kapıp Gelmiş: Alizade Sevgilisi Jonas Beck ile Yeni Aşk Pozlarını Paylaştı!

Çiçeğini Çikolatasını Kapıp Gelmiş: Alizade Sevgilisi Jonas Beck ile Yeni Aşk Pozlarını Paylaştı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 10:55

2022'de Türkiye'ye taşınarak Türkçe şarkılar üretmeye başlamasının ardından 'Anormal' ve '24/7' gibi parçalarıyla tanınan Alizade, Berkcan Güven ile gerçekleştirdiği konserlerin ardından geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı hatırlarsanız. Daha sonra Berkcan Güven, Alizade'nin kendisini dolandırdığını iddia etmiş; ikilinin arasındaki ipler iyice gerilmişti. 

Son dönemlerde müzik kariyerine hız kesmeden devam eden rapçi Alizade, yönetmen sevgilisi Jonas Beck ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmez oldu. Birbirlerine çokça yakıştırılan ikiliden 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ardından aşk pozları ardı ardına geldi.

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''Masaya her şeyi koymaya hazır mısın? Hazırsan, let's go baby!'' diyerek hayatımıza girmiş ve 2022'den beri aktif bir şekilde rap müzik kariyerine devam eden Alizade'yi tanıyorsunuzdur.

''Masaya her şeyi koymaya hazır mısın? Hazırsan, let's go baby!'' diyerek hayatımıza girmiş ve 2022'den beri aktif bir şekilde rap müzik kariyerine devam eden Alizade'yi tanıyorsunuzdur.

Kendisi geçtiğimiz yıllarda Berkcan Güven ile yaşadığı ''dolandırma'' polemiği ve şarkılarında uyuşturucuya özendirme iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kendisi geçtiğimiz yıllarda Berkcan Güven ile yaşadığı ''dolandırma'' polemiği ve şarkılarında uyuşturucuya özendirme iddialarıyla gündeme gelmişti.

Tatsız haberleri ve gerginlikleri geride bırakıp bembeyaz bir sayfa açan Alizade, yönetmen Jonas Beck ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Tatsız haberleri ve gerginlikleri geride bırakıp bembeyaz bir sayfa açan Alizade, yönetmen Jonas Beck ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şimdilerde tam bir aşk kadınına dönüşen Alizade'den Sevgililer Günü'nün ardından yeni aşk kareleri geldi👇

Şimdilerde tam bir aşk kadınına dönüşen Alizade'den Sevgililer Günü'nün ardından yeni aşk kareleri geldi👇

Jonas eniştemiz çiçeğini, çikolatasını kapıp soluğu ünlü rapçimizin kapısında almış👇

Jonas eniştemiz çiçeğini, çikolatasını kapıp soluğu ünlü rapçimizin kapısında almış👇
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''Ee yönetmen adam, romantik olacak tabii!'' dediğinizi duyar gibiyiz. Ne diyelim, kırmızı güller almak pek bir yakışmış Alizade'ye.👇

''Ee yönetmen adam, romantik olacak tabii!'' dediğinizi duyar gibiyiz. Ne diyelim, kırmızı güller almak pek bir yakışmış Alizade'ye.👇

Darısı isteyen tüm kadınlarımızın başına!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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