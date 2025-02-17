Yeni Trend Bu mu? Murat Boz da Şarkısının Klibini Yapay Zekaya Emanet Edenler Kervanında Yerini Aldı!
Magazin dünyasının müzmin bekarlarından karizmatik şarkıcı Murat Boz, yer aldığı televizyon programı ve çıkarttığı hit parçalarla tanınan bir isim.
Şimdilerde bir ''yapay zeka'' furyası aldı başını gidiyor biliyorsunuz. Yediden yetmişe herkes, her şeyini gelişen teknolojinin kıymetli incisi yapay zekaya sormadan edemiyor. Gündelik hayatın her alalında kullandığımız bu teknoloji, ünlülerimizin de ufkunu açmış gözüküyor! Ünlü isimler, yavaş yavaş ünlü yönetmenlerle çalışmaktansa daha hesaplı ve verimli bir yol olan yapay zeka video klipleri tercih etmeye başladı. Bu kervana şarkıcı Murat Boz da dahil olarak yeni şarkısı ''Yollarda Kayboldum''un video klibini yapay zeka ile oluşturarak izleyenlerin beğenisine sundu.
Murat Boz'u magazin dünyasının çapkın erkeklerinden biri olarak tanısak da kendisi dönem dönem çıkardığı başarılı şarkılarla gündeme geliyor.
Boz, ''O Ses Türkiye'' programında senelerce jüri üyeliği yapmış, sempatik tavırlarıyla gönlümüzü kazanmayı da başarmıştı.
Şimdilerde ünlü isimlerin, teknolojik gelişmelerin etinden sütünden faydalanması moda oldu biliyorsunuz. En son Ezhel, 'Uchigatana' şarkısının klibini AI ile yapmıştı.
Murat Boz da yapay zekanın nimetlerinden faydalananlar kervanına ismini yazdırdı. Ünlü şarkıcı, yeni şarkısının klibini yapay zekayla oluşturdu.
Bu klipte göze çarpan en önemli detay yapay zekanın ilk başlardaki acemiliğinden, yaptığı basit kusurlu çizimlerden eser olmaması oldu!
Murat Boz'un AI ile hazırlanmış yeni klibinin tamamını merak edenler için👇
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