Yeni Trend Bu mu? Murat Boz da Şarkısının Klibini Yapay Zekaya Emanet Edenler Kervanında Yerini Aldı!

Magazin dünyasının müzmin bekarlarından karizmatik şarkıcı Murat Boz, yer aldığı televizyon programı ve çıkarttığı hit parçalarla tanınan bir isim.

Şimdilerde bir ''yapay zeka'' furyası aldı başını gidiyor biliyorsunuz. Yediden yetmişe herkes, her şeyini gelişen teknolojinin kıymetli incisi yapay zekaya sormadan edemiyor. Gündelik hayatın her alalında kullandığımız bu teknoloji, ünlülerimizin de ufkunu açmış gözüküyor! Ünlü isimler, yavaş yavaş ünlü yönetmenlerle çalışmaktansa daha hesaplı ve verimli bir yol olan yapay zeka video klipleri tercih etmeye başladı. Bu kervana şarkıcı Murat Boz da dahil olarak yeni şarkısı ''Yollarda Kayboldum''un video klibini yapay zeka ile oluşturarak izleyenlerin beğenisine sundu.