Hailey Bieber Gibi Doğal ve Işıltılı Bir Cilde Kavuşmanızı Sağlayacak 12 Cilt Bakım Sırrı
Hailey Bieber Gibi Doğal ve Işıltılı Bir Cilde Kavuşmanızı Sağlayacak 12 Cilt Bakım Sırrı
Hailey Bieber'ın cildi gibi bir cilde sahip olmak isteyenler buraya! Hem doğal hem de ışıltılı bir cilt istiyorsanız cilt bakım önerilerini doğru bir şekilde uygulamak oldukça önemlidir. Peki böyle bir cilde sahip olmak için neler yapmak gerekiyor? Gelin birlikte keşfedelim!
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1. Cildi sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez temizleyin.
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2. Haftada en az 1 kez peeling yapın.
3. Cilt tipiniz ne olursa olsun düzenli nemlendirici kullanın.
4. Alt bakım rutininize C vitaminini dahil edin.
5. Yaz kış her zaman güneş kremi kullanın.
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6. Yüz masajı yapın.
7. Rutininize hyaluronik asit ekleyin.
8. Kolajen takviyesi alın.
9. Yatıştırıcı çay kompresi uygulayın.
10. Salatalık dilimleri ile cildinizi canlandırın.
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11. Avokado maskesi ile cildi nemlendirin.
12. Haftada 1 kez buz uygulayın.
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